Eén eufy PTZ-camera die 360° kan volgen: de eufyCam S4 maakt meerdere beveiligingscamera’s overbodig (ADV)

Je kent eufy van de videodeurbellen, beveiligingscamera’s, maar ook van producten als robotstofzuigers en robotmaaiers. eufy is onderdeel van Anker en de oplettende lezer weet dan al dat je nooit abonnementskosten hoeft te betalen. Er zitten geen AI-functies achter een betaalmuur en je kunt je video’s gewoon lokaal opslaan. Je koopt het product en bent gewoon klaar. Alle functies zijn gewoon voor je beschikbaar. En koop je dan een inferieur product? Zeker niet. Een camera als de eufyCam S3 Pro behoort steevast tot de top van de markt en wordt internationaal geroemd door de 4K-beeldkwaliteit, bouwkwaliteit, de accuduur, de gemakkelijke installatie, gebruiksvriendelijke app en de geavanceerde functies. Kan het dan nog beter? Ja dus. eufy heeft de beveiligingscamera opnieuw uitgevonden met de eufyCam S4.

Eén blik op deze beveiligingscamera en het valt je meteen op: de eufyCam S4 heeft een dubbele camera. Zo beschikt dit model over een vaste 4K-camera voor het overzicht, maar wordt deze gecombineerd met een bewegende PTZ-camera. De vaste camera blijft altijd het overzicht houden, terwijl de tweede camera automatisch de persoon of het object blijft volgen. Zo zie je veel meer met een enkele camera. Je hoeft dus niet meer op elke hoek een beveiligingscamera te richten. De eufyCam S4 kan door de combinatie met de vaste camera en de draaiende PTZ-camera een veel groter gebied beveiligen. AI-tracking is hierbij echt het sleutelwoord. Personen, voertuigen en huisdieren worden door de AI automatisch herkend. Vervolgens zal de PTZ-camera ze echt in 360 graden volgen en dus ook buiten het zicht van de vaste camera. Dit laat zien dat één eufyCam S4 meerdere beveiligingscamera’s overbodig maakt.

Vergelijk dat bijvoorbeeld met de eufyCam S3 Pro en je bent het object of de persoon direct kwijt zodra deze uit het vaste beeld loopt. Je hebt dan geen enkel zicht meer op een eventuele indringer buiten het beeld van de vaste camera. Dat probleem lost de eufyCam S4 volledig op, want de draaiende 360 graden camera blijft altijd zicht houden dankzij AI-tracking, terwijl de vaste camera het overzicht blijft bewaren. Passieve beveiliging is met de S4 echt verandert naar actieve beveiliging. Je mist echt niets meer. Het geheim zit hem natuurlijk in die PTZ-camera. Deze kan automatisch draaien, kantelen en tot 8x zoomen en volgt de persoon of het object automatisch.