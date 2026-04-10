Eén eufy PTZ-camera die 360° kan volgen: de eufyCam S4 maakt meerdere beveiligingscamera's overbodig (ADV)

De markt voor beveiligingscamera's lijkt een beetje stil te staan. Vaste camera's voor buiten zijn vandaag de dag al erg geavanceerd. Kunstmatige intelligentie, 4K-resolutie en geavanceerde bewegingsdetectie zorgen ervoor dat jij altijd weet wat er zich rond het huis afspeelt. Hoe kan je de markt nog opschudden als de basis al zo goed is? Maak kennis met de eufyCam S4: een echte gamechanger in de wereld van de beveiligingscamera's.

Je kent eufy van de videodeurbellen, beveiligingscamera’s, maar ook van producten als robotstofzuigers en robotmaaiers. eufy is onderdeel van Anker en de oplettende lezer weet dan al dat je nooit abonnementskosten hoeft te betalen. Er zitten geen AI-functies achter een betaalmuur en je kunt je video’s gewoon lokaal opslaan. Je koopt het product en bent gewoon klaar. Alle functies zijn gewoon voor je beschikbaar. En koop je dan een inferieur product? Zeker niet. Een camera als de eufyCam S3 Pro behoort steevast tot de top van de markt en wordt internationaal geroemd door de 4K-beeldkwaliteit, bouwkwaliteit, de accuduur, de gemakkelijke installatie, gebruiksvriendelijke app en de geavanceerde functies. Kan het dan nog beter? Ja dus. eufy heeft de beveiligingscamera opnieuw uitgevonden met de eufyCam S4.

Eén blik op deze beveiligingscamera en het valt je meteen op: de eufyCam S4 heeft een dubbele camera. Zo beschikt dit model over een vaste 4K-camera voor het overzicht, maar wordt deze gecombineerd met een bewegende PTZ-camera. De vaste camera blijft altijd het overzicht houden, terwijl de tweede camera automatisch de persoon of het object blijft volgen. Zo zie je veel meer met een enkele camera. Je hoeft dus niet meer op elke hoek een beveiligingscamera te richten. De eufyCam S4 kan door de combinatie met de vaste camera en de draaiende PTZ-camera een veel groter gebied beveiligen. AI-tracking is hierbij echt het sleutelwoord. Personen, voertuigen en huisdieren worden door de AI automatisch herkend. Vervolgens zal de PTZ-camera ze echt in 360 graden volgen en dus ook buiten het zicht van de vaste camera. Dit laat zien dat één eufyCam S4 meerdere beveiligingscamera’s overbodig maakt.

 

Vergelijk dat bijvoorbeeld met de eufyCam S3 Pro en je bent het object of de persoon direct kwijt zodra deze uit het vaste beeld loopt. Je hebt dan geen enkel zicht meer op een eventuele indringer buiten het beeld van de vaste camera. Dat probleem lost de eufyCam S4 volledig op, want de draaiende 360 graden camera blijft altijd zicht houden dankzij AI-tracking, terwijl de vaste camera het overzicht blijft bewaren. Passieve beveiliging is met de S4 echt verandert naar actieve beveiliging. Je mist echt niets meer. Het geheim zit hem natuurlijk in die PTZ-camera. Deze kan automatisch draaien, kantelen en tot 8x zoomen en volgt de persoon of het object automatisch.

Geavanceerde camera's met de HomeBase 3

Samen met de HomeBase 3 heb je een intelligent waarschuwingssysteem met lokale opslag, een hub, sirene en een gong en natuurlijk alle AI-mogelijkheden die de HomeBase 3 met zich meebrengt. Geavanceerde detectie voor mensen, dier en voertuig en zelfs gezichtsherkenning is aanwezig. Je kunt activeitenzones helemaal naar wens instellen en ontvangt notificaties op je telefoon. Ook de eufyCam S3 Pro werkt met de HomeBase 3 en veel functies zijn dan ook identiek tussen beide modellen. De eufyCam S4 heeft naast de dubbele camera echter nog veel meer te bieden. Zo wordt de camera geleverd met een zonnepaneel die je boven op de camera kunt bevestigen, maar middels de lange kabel ook gewoon elders om meer zonlicht op te vangen. Geen ingebouwd zonnepaneel dus zoals bij de eufyCam S3 Pro, maar een los SolarPlus 2.0-zonnepaneel. Dat levert veel meer energie op. Een uurtje zonlicht betekent gelijk een hele dag stroom. Je hoeft dus nooit meer op te laden. Dankzij de draaiende camera zet je over de gehele 360 graden de eventuele ongewenste bezoeker in het zonnetje met de spotlight. Ook de S3 Pro heeft een spotlight, maar deze richt alleen op de vaste kijkhoek waarin de camera geplaatst is.

Welke beveiligingscamera heb je dan zelf nodig?

Kies je voor een eufyCam S4, dan heb je veel minder beveiligingscamera’s nodig dan je gewend bent. Dankzij de vaste camera en de draaiende PTZ-camera dek je een veel groter gebied dan voorheen. Deze laatste camera volgt automatisch het object of de persoon. De camera is echter wel veel groter. Wil je meerdere camera’s plaatsen die wat minder opvallen? Dan is de eufyCam S3 Pro natuurlijk ook perfect. Zo bewaak je vaste zones voor maximale betrouwbaarheid en kies je voor klassieke beveiliging. In de praktijk komt het ook aan op de grootte van het te beveiligen gebied. Is een vaste kijkhoek voldoende voor je tuin? Dan kun je prima de eufyCam S3 Pro overwegen. Heb je een veel groter gebied te beveiligen of wil je gewoon echt helemaal niks meer missen van wat er in de tuin of rond het huis aan de hand is? Dan is de geavanceerde beveiliging van de eufyCam S4 echt iets voor jou.

