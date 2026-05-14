Nieuws Audio Receivers en versterkers

Denon vernieuwt X-serie met twee AV-receivers

14 mei 2026 2 Minuten 0 Reacties
High–Denon AVR-X2900 Black lifestyle 14

Audiofabrikant Denon breidt zijn X-serie uit met de AVR-X2900H en de AVC-X3900H. Deze nieuwe generatie AV-receivers is uitgerust met vernieuwde interne componenten en een 32-bits meerkanaals DAC-architectuur. De apparaten richten zich zowel op thuisbioscoopliefhebbers als op professionele installateurs.

Denon

De in Japan ontwikkelde modellen zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en custom integratie. Zo beschikken ze over een op IP gebaseerde web-interface voor de installatie, geavanceerde HDMI-diagnostiek en diverse aansturingsopties voor systemen in het hele huis.

Keuze uit ruimtecorrectiesystemen

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe modellen is de tweezijdige ondersteuning voor ruimteakoestiek-optimalisatie. Consumenten en installateurs kunnen kiezen welk systeem het beste bij de ruimte past:

  • Audyssey: Standaard ingebouwd voor een snelle en automatische basis-kalibratie direct uit de doos.
  • Dirac Live: Beide receivers ondersteunen optionele Dirac Live-upgrades voor gebruikers die complexere systemen handmatig en tot in detail willen inmeten.

Verschillen tussen de AVR-X2900H en AVC-X3900H

Denon splitst de introductie op in twee prestatieklassen:

Denon AVR-X2900H (€ 1.000,-): Dit model beschikt over zeven versterkerkanalen met een vermogen van 95 watt per kanaal. Het biedt ondersteuning voor gangbare surround-opstellingen, moderne HDMI- en gamingstandaarden (waaronder 1440p-passthrough en AMD FreeSync) en is via een upgrade nu ook geschikt voor Dirac Live Room Correction.

Denon AVC-X3900H (€ 1.499,-): Dit grotere model is bedoeld voor complexere opstellingen en beschikt over 9.4 versterkerkanalen en 11.4 verwerkingskanalen, met een vermogen van 105 watt per kanaal. De receiver heeft vier onafhankelijke subwooferuitgangen en ondersteunt naast Dirac Live ook geavanceerdere opties zoals Bass Control en Active Room Treatment (ART).

Connectiviteit en draadloze uitbreidingen

Beide receivers zijn uitgerust met HEOS, het ingebouwde multiroom-platform waarmee audio in hoge resolutie door de woning gestreamd kan worden via diensten als Spotify, Qobuz en Tidal. Daarnaast is er ondersteuning voor Bluetooth en Apple AirPlay 2.

Denon meldt tot slot dat er via een toekomstige firmware-update ondersteuning wordt toegevoegd om de eigen Denon Home (200, 400 en 600) luidsprekers draadloos in te zetten als achter-surroundspeakers, wat bekabeling door de woonkamer overbodig maakt.

De AVR-X2900H en AVC-X3900H zijn per direct verkrijgbaar via de website van de fabrikant en bij geautoriseerde dealers.

Reacties (0)

Lees meer

Netflix logo
Streamingdiensten 06 december 2025

Netflix neemt streamingdienst HBO Max over van Warner Bros

06 december 2025
Clearaudio Compass Audio
Reviews Audio Bronnen en spelers 04 april 2026

Review: Clearaudio Compass – Upgradepad naar de betere vinylervaring

04 april 2026
TCL mat tv Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld 26 februari 2026

Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen)

26 februari 2026
Streamz Entertainment
Nieuws Entertainment Streamingdiensten 20 maart 2026

Streamz verhoogt de prijzen van alle abonnementen met een euro

20 maart 2026
arendal Audio
Achtergrond Verslag Audio Luidsprekers 28 februari 2026

Verslag: Op bezoek bij Arendal – Luidsprekers ontworpen met Noorse liefde

28 februari 2026
Apple AirPods Max 2 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 17 maart 2026

Tweede generatie AirPods Max 2 belooft een betere geluidskwaliteit

17 maart 2026
Motorola Edge 70 Pro Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 29 april 2026

Motorola Edge 70 Pro zoekt de grens tussen tech en design

29 april 2026
Man,Flying,A,Drone,In,Front,Of,Him,And,Covering Create
Digital Movie Tips en advies Create 26 november 2025

Cameradrones – een verrijking voor video en cinema

26 november 2025