Denon vernieuwt X-serie met twee AV-receivers

De in Japan ontwikkelde modellen zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en custom integratie. Zo beschikken ze over een op IP gebaseerde web-interface voor de installatie, geavanceerde HDMI-diagnostiek en diverse aansturingsopties voor systemen in het hele huis.

Keuze uit ruimtecorrectiesystemen

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe modellen is de tweezijdige ondersteuning voor ruimteakoestiek-optimalisatie. Consumenten en installateurs kunnen kiezen welk systeem het beste bij de ruimte past:

Audyssey: Standaard ingebouwd voor een snelle en automatische basis-kalibratie direct uit de doos.

Dirac Live: Beide receivers ondersteunen optionele Dirac Live-upgrades voor gebruikers die complexere systemen handmatig en tot in detail willen inmeten.

Verschillen tussen de AVR-X2900H en AVC-X3900H

Denon splitst de introductie op in twee prestatieklassen:

Denon AVR-X2900H (€ 1.000,-): Dit model beschikt over zeven versterkerkanalen met een vermogen van 95 watt per kanaal. Het biedt ondersteuning voor gangbare surround-opstellingen, moderne HDMI- en gamingstandaarden (waaronder 1440p-passthrough en AMD FreeSync) en is via een upgrade nu ook geschikt voor Dirac Live Room Correction.

Denon AVC-X3900H (€ 1.499,-): Dit grotere model is bedoeld voor complexere opstellingen en beschikt over 9.4 versterkerkanalen en 11.4 verwerkingskanalen, met een vermogen van 105 watt per kanaal. De receiver heeft vier onafhankelijke subwooferuitgangen en ondersteunt naast Dirac Live ook geavanceerdere opties zoals Bass Control en Active Room Treatment (ART).

Connectiviteit en draadloze uitbreidingen

Beide receivers zijn uitgerust met HEOS, het ingebouwde multiroom-platform waarmee audio in hoge resolutie door de woning gestreamd kan worden via diensten als Spotify, Qobuz en Tidal. Daarnaast is er ondersteuning voor Bluetooth en Apple AirPlay 2.

Denon meldt tot slot dat er via een toekomstige firmware-update ondersteuning wordt toegevoegd om de eigen Denon Home (200, 400 en 600) luidsprekers draadloos in te zetten als achter-surroundspeakers, wat bekabeling door de woonkamer overbodig maakt.

De AVR-X2900H en AVC-X3900H zijn per direct verkrijgbaar via de website van de fabrikant en bij geautoriseerde dealers.