Xiaomi brengt de Xiaomi Pad 8 Series uit

02 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Dunste en krachtigste tablets van Xiaomi worden aangestuurd door AI.

Xiaomi Pad 8 Pro Xiaomi Xiaomi Pad 8

Xiaomi heeft op het Mobile World Congress in Barcelona hun nieuwe lijn tablets voorgesteld: de Xiaomi Pad 8 series, bestaande uit de Pad 8 en Pad 8 Pro. Het zijn de krachtigste en dunste tablets zijn die Xiaomi ooit op de internationale markt heeft gebracht.
De Xiaomi Pad 8 Series draait op Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) en wordt aangedreven door Xiaomi HyperAI. Dit systeem biedt diverse handige functies, zoals automatische camera-instellingen, beeldbewerkingsmogelijkheden, audiobeschrijvingen voor gebruikers met een visuele beperkingen en nog veel meer.

Xiaomi Pad 8

De Pad 8 wordt aangedreven door het Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform. 45W Turbo Charging zorgt snel voor een opgeladen accu. Een 13MP achtercamera en een 8MP frontcamera leveren heldere en scherpe beelden voor dagelijkse taken. Met tot 256GB opslagruimte biedt de Xiaomi Pad 8 gebruikers voldoende ruimte voor dagelijkse apps, foto’s en media. De gloednieuwe Xiaomi Focus Pen Pro biedt drukgevoelige besturing voor nauwkeurige invoer.

Xiaomi Pad 8 Pro

De Pad 8 wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Met 67W HyperCharge laadt de Xiaomi Pad 8 Pro snel op. Een 50MP achtercamera en een 32MP frontcamera zijn ontworpen voor professionals die gedetailleerde beeldopnamen en hoogwaardige videocalls nodig hebben. Voor wie grotere opslagcapaciteit nodig heeft, biedt dit model tot 512GB opslagruimte.

Prijzen en beschikbaarheid

De Xiaomi Pad 8 is verkrijgbaar in 3 opslagvarianten, vanaf €449. In de kleuren:  pine green, grijs en blauw.
De Xiaomi Pad 8 Pro is verkrijgbaar in 3 opslagvarianten, vanaf €599. In de kleuren:  pine green, grijs en blauw.

