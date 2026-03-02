Nieuws Smarthome Tuin en terras

Anker lanceert soundcore-koptelefoon, speaker en eufy-robotmaaier

02 maart 2026 2 Minuten 0 Reacties
eufy C15

Anker is aanwezig tijdens het Mobile World Congress en lanceert diverse nieuwe producten. Hieronder een koptelefoon en speaker van Soundcore en een eufy-robotmaaier.

Boom Go 3i Eufy Soundcore Anker Soundcore Space 2 eufy C15

Anker pakt flink uit tijdens het Mobile World Congress. Naast diverse nieuwe producten op het gebied van opladen pakt het merk uit met twee nieuwe producten van soundcore en een robotmaaier onder de vlag van eufy.

soundcore

Onder de vlag van soundcore lanceert het merk de Space 2. Dit is de opvolger van de Space One, een koptelefoon die door ons met een 9.0 werd beoordeeld. De opvolger is wederom een over-ear koptelefoon en is met 261 gram zeer licht. Dit model heeft een ergonomisch ontwerp met zachte oorkussens van traagschuim en geavanceerde ruisonderdrukking. Dit keer is de ANC specifiek geoptimaliseerd voor laagfrequent geluid waardoor bus- of treinritjes of een vlucht veel stiller moeten worden. De batterij gaat 50 uur met ANC en 70 uur zonder ANC. Vijf minuten opladen levert vier uur speeltijd.

Het merk brengt met de Boom Go 3i ook een compacte bluetoothspeaker uit. Speciaal voor outdoor avonturen en vakanties levert dit model 15 watt aan vermogen en geluid tot 92 decibel. Voorzien van BassUp 2.0-technologie is een krachtige bas gegarandeerd. De speaker gaat 24 uur mee op de batterij, is stof- en waterbestendig (IP68) en levert daarnaast een kleurrijke led-lichtshow om de juiste sfeer te creëren.

eufy C15

Ook nieuw is de eufy C15, een nieuwe robotmaaier om je gazon te onderhouden. Dit model biedt volgens het merk intelligente gazonverzorging zonder ingewikkelde installatie en moet topprestaties leveren tegen een betaalbare prijs. Dit model maakt gebruik van FSD-technologie. Dit betekent dat er geen begrenzingsdraden of een complexe RTK-installatie nodig zijn. De AI-gestuurde cameratechnologie herkent huisdieren, mensen en obstakels en maait het gazon zo effectief mogelijk. Dit model is geschikt voor een tuin tot 500 vierkante meter en kan hellingen tot 32 procent bedwingen.

Prijs en beschikbaarheid

De soundcore Space 2 is vanaf eind april verkrijgbaar voor 129,99 euro in de kleuren crèmewit, diepzwart en saliegroen. De soundcore Boom Go 3i speaker is per direct beschikbaar voor 69,99 euro. De eufy C15 robotmaaier tenslotte kost 999 euro, maar is tijdens de lente voor het actietarief van 899 euro verkrijgbaar.

