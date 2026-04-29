Motorola brengt drie nieuwe flip-toestellen in Razr 70-serie uit

De nieuwe generatie blijft trouw aan het compacte karakter van de Razr-serie, maar geeft de gebruiker meer te kiezen. De Ultra en Plus beschikken over een 4,0-inch extern scherm waarop vrijwel alle apps direct bruikbaar zijn, inclusief widgets, games en AI-interacties. De standaard Razr 70 krijgt een iets kleiner 3,63-inch coverscherm, maar biedt verder dezelfde functionaliteit als de twee grotere broers. Opengeklapt beschikken alle drie de modellen over een groot Amoled-scherm, waarbij de Ultra echt de uitschieter is dankzij een 6,96-inch paneel met hoge helderheid en een verversingssnelheid van 165 Hz.

Onder de motorkap zijn er de nodige verschillen op te merken. De Razr 70 Ultra is het vlaggenschip met een Snapdragon 8 Elite-chip, 5000 mAh-accu en razendsnel laden tot 68W. De Razr 70 Plus draait op de Snapdragon 8s Gen 3 en biedt een balans tussen prestaties en efficiëntie en heeft een 4500 mAh-batterij aan boord. De reguliere Razr 70 mikt op een breder publiek en gebruikt een MediaTek Dimensity 7450X-chip en combineert deze met een 4800 mAh-accu. Dat toestel is duidelijk het betaalbaarste van de drie. Opvallend dat het goedkoopste toestel een grotere batterij aan boord heeft dan het Plus-model.

Zoals je mag verwachten krijgt de Ultra op papier het beste camerasysteem met een geavanceerd 50MP-systeem met verbeterd dynamisch bereik en uitgebreide AI-functionaliteit, terwijl de Plus en Razr 70 eveneens inzetten op dubbele 50MP-camera’s met optische stabilisatie. Slimme functies zoals automatische groepsfoto-optimalisatie en AI-gestuurde bewerking moeten het verschil maken in dagelijks gebruik, terwijl de nieuwe camcorder-optie je terugbrengt naar de videocamera’s van vroeger. AI speelt sowieso een grote rol bij Motorola waarbij de filosofie voorop staat dat AI zich moet aanpassen aan de gebruiker en niet andersom. Je hebt dan ook verschillende AI-mogelijkheden om te ontdekken zoals Gemini en Moto AI. Opvallend is verder de nadruk op design en materialen met varianten in onder meer Alcantara, houtafwerking en textielachtige structuren. Alle modellen beschikken daarnaast over een verstevigd scharnier en verbeterde valbescherming.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Razr 70-serie is vanaf medio mei verkrijgbaar in de Benelux met adviesprijzen vanaf 869,99 euro tot 1.399,99 euro voor het topmodel.