Netflix wordt weer enkele euro’s per maand duurder

Netflix gooit de prijzen opnieuw omhoog. Anderhalf jaar geleden ging de prijs omhoog tot drie euro per maand, maar dit jaar is er opnieuw een prijsverhoging. Afhankelijk van je abonnement ga je één tot twee euro meer per maand betalen. In België liggen de prijzen sowieso een euro hoger dan in Nederland.

Nederland Oude prijs Nieuwe prijs Basis (HD) 8,99 9,99 euro Standaard (Full HD) 13,99 15,99 euro Premium (4K) 18,99 20,99 euro

In België ben je nog duurder uit dan in Nederland.

België Oude prijs Nieuwe prijs Basis (HD) 9,99 euro 10,99 euro Standaard (Full HD) 14,99 euro 16,99 euro Premium (4K) 19,99 euro 21,99 euro

Kijkt er iemand mee op je abonnement? Ook dan gaat de prijs omhoog naar 4,99 euro voor een extra gebruiker op je abonnement. De prijsverhoging gaat per direct in en de volgende factuur zal al direct met de nieuwe prijs zijn. Gebruikers worden hierover (of zijn al) geïnformeerd per e-mail. Volgens Netflix wil men blijvend waarde bieden voor gebruikers en moet men daarom af en toe de prijs verhogen.