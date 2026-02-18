Trend 2 – Open gate uitlezing van de sensor

Open gate betekent dat de gehele beeldsensor met alle daarin opgenomen data, in één keer wordt uitgelezen. Normaliter werd alleen de bij het beeldformaat passende kader uitgesneden en vastgelegd. Bijvoorbeeld in 16:9 breedbeeld. De beeldsensor heeft doorgaans een afmeting van 3:2 of 4:3 en dat betekent dat je met Open Gate uitlezen achteraf nog een ander beeldkader, horizontaal of verticaal en een aangepaste resolutie kunt bepalen. Een ideale mogelijkheid voor makers van verschillende typen videoproducties en social media. Alles zit in het Open gate-vat. Je hoeft het er alleen nog maar uit te halen. Dankzij Panasonic en Fujifilm een booming trend. Zij wordt ook wel het nieuwe 4K genoemd.