Zo met 2025 op zijn einde en 2026 nog maar net ontspruitend is het tijd om eens naar de grote trends op het gebied van foto en video te kijken. En dat zijn er wel zes met een grote impact op hobby, pro-gebruik en het thuis beleven van beeld.
Trend 1 – De Stacked sensor
Bij de stacked sensor zijn de verschillende componenten in lagen gestapeld in plaats van naast elkaar geconstrueerd. Dankzij deze verticale stapeling kan je meerdere functies in een krappere ruimte integreren. Daardoor nemen de interne dataoverdracht verwerkingssnelheid (de beeldprocessing) aanmerkelijk toe. Tevens vermindert de kans op onderlinge storing en interferentie van elkaar in de weg zitten de elektronische componenten. Een stacked sensor is ook heel geschikt voor hogere framerates (onder andere bij sport en actie), slow motion en lichtzwakkere opnamesituaties. De stacked sensor vind je op de duurdere cameramodellen van Fujifilm, Sony, Nikon en Canon.
Trend 2 – Open gate uitlezing van de sensor
Open gate betekent dat de gehele beeldsensor met alle daarin opgenomen data, in één keer wordt uitgelezen. Normaliter werd alleen de bij het beeldformaat passende kader uitgesneden en vastgelegd. Bijvoorbeeld in 16:9 breedbeeld. De beeldsensor heeft doorgaans een afmeting van 3:2 of 4:3 en dat betekent dat je met Open Gate uitlezen achteraf nog een ander beeldkader, horizontaal of verticaal en een aangepaste resolutie kunt bepalen. Een ideale mogelijkheid voor makers van verschillende typen videoproducties en social media. Alles zit in het Open gate-vat. Je hoeft het er alleen nog maar uit te halen. Dankzij Panasonic en Fujifilm een booming trend. Zij wordt ook wel het nieuwe 4K genoemd.
Trend 3 – Betaalbare hoogwaardige camcorders
Voorheen was een topmodel professionele camcorder buiten het bereik van de hobbyist en kleine professional. De prijzen voor een RED- of Blackmagic Design cinemodel zijn tot onder de € 10.000,- gedaald. Nu koop je drie camera’s voor de prijs van één. Dan zeker flink uitgekleed? Helemaal niet. Deze camcorders beschikken over de nieuwste technieken voor beeldvorming, grote 35 mm sensoren, kleurcorrectie, RAW-opnamen, AI, prima geluid, IP connecting, in de Cloud, LUTs plus slimme snelle opslag. De sensorresolutie is bij de Blackmagic Ursa Cine zelfs gestegen tot 12K! Een andere belangrijke ontwikkeling vormt de toepassing van de Z-lensvatting hetgeen een scala aan goede betaalbare objectieven opent.
Trend 4 – 360 graden op 8K
In feite zijn er twee trends in één. De 360 graden camera evolueerde van speelgoed tot een serieus immersive instrument om u tegen te zeggen. Grotere beeldsensoren, betere beeldstabilisaties, prestaties bij weinig licht en het geluid. En als tweede ging 4K naar 5, 6 en zelfs 8K. Tevens hogere beeldsnelheden van 100/120 op 4K, 5 of 6K op 60P en 8K op 30P. Ook de stiching software voor 360 graden beelden werd doorontwikkeld. Wie geen tijd heeft voor bewerking is direct klaar en kan de 360-graden-buit meteen via social media delen. Nieuw is dat er nu ook al een 8L FPV drone van Antigravity is. Compleet voorzien van een besturingsbril (VR) en afstandsbediening met gesture control. In het algemeen zijn 360 graden shots weer helemaal in voor storytelling, onderdompelende vide en VR.
Trend 5 – AI animaties in 4K en met geluid
Voorheen zag het er regelmatige wat stuntelig uit: Animaties gemaakt met generatieve AI. Een paar regels tekst in de prompt voeren en er rolde wel een grappig ogende korte videoclip uit. Het resultaat kon sterk wisselen van wat geflans tot behoorlijk realistisch. De nieuwe generatie AI voor het maken van 4K of Full HD-animaties gooit echter heel hoge ogen. Bijvoorbeeld Firefly van Adobe en de Nano Banana van Google. Voorlopig nog kort qua speelduur maar het ziet er gelikt uit. Nieuw is dat deze AI-software naast beeld nu ook bijpassend geluid (soundtracks) en voice-over of commentaar genereert.
Trend 6 – Revival van analoog
De hang naar analoge filmpjes en camera’s blijft groeien. Het analoge filmrolletje is nog immer populair en er komen zelfs nog nieuwe filmemulsies bij. De tweedehandsmarkt floreert. Daarnaast ook nieuwe analoog (look en like) cameramodellen van onder andere Fujifilm, Pentax en Yashica. Ook de software en LUTs voor analoge effecten en bewerken doet opgang. Een andere ontwikkeling vormt de belangstelling voor anamorf. Er zijn nieuwe objectieven, cameraformaten en LUTs voor. Verder hernieuwde interesse voor zwart-wit, infrarood en effectemulsies zoals Redcale.
