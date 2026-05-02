Verslag: Shirakawa Audio Works – Op bezoek bij de Sound Masters in Japan

Het is in Kawasaki, een stad van 1,5 miljoen inwoners die ‘slechts’ deel is van Groot-Tokio, dat we Shinichi Yamauchi en Yoshinori Ogata ontmoeten. Beide zijn Sound Masters, met op papier dezelfde taak maar in de praktijk door elk anders ingevuld. Yamauchi is verantwoordelijk voor de klank van alle Denon-producten, van de pas gepresenteerde Denon Home 200-luidspreker tot de top-of-the-line PMA3000NE-versterker. Ook de bekende Denon AV-receivers worden door hem gekeurd. Ogata is zijn tegenhanger voor Marantz, met ook hier de brede verantwoordelijkheid om over het huisgeluid van het merk te waken. Beiden hebben als missie te zorgen dat de producten van Denon respectievelijk Marantz klinken zoals een product van het merk hoort. Consistentie is belangrijk.
Daarmee gaan Denon en Marantz een stap verder dan de meeste audiomerken. Er zijn wel meer bedrijven die iemand (of een comité) in huis hebben om een prototype zo goed mogelijk te doen klinken. Het is vaak een intens proces waarbij kleine componenten worden gewisseld om hun impact op de klank te ontdekken. Yamauchi en Ogata doen dit ook, maar moeten daarnaast echt het erfgoed van het merk in ere houden. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld Marantz evolueerde van buizenversterking tot de absolute spits van klasse D in de vorm van aangepaste Purifi-modules in het Model 10-vlaggenschip, dan valt wel te bedenken dat dit een stevige klus is.
