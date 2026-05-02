Verslag: Shirakawa Audio Works – Op bezoek bij de Sound Masters in Japan

“Mijn werk is echt routine”

Zowel Shinichi Yamauchi en Yoshinori Ogata zijn van oorsprong ingenieurs. Dat helpt vast met het communiceren met de collega’s in Shirakawa die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Tegelijkertijd is er een minder exacte kant aan de taak van de Sound Master. Een product kan technisch helemaal in orde zijn en vanuit het perspectief van het merk toch niet klinken zoals het hoort. Hoe ga je daar mee om? En wat houdt het juist in om Sound Master te zijn? Het zijn interessante vragen om te stellen, wat mogelijk was tijdens deze reis naar Sound United in Japan. Het draaide deels om een aantal toekomstige producten die later dit jaar verschijnen, maar ook om te tonen op welk hoog niveau de Shirakawa Audio Works-fabriek audioproducten bouwt. De Sound Masters ontmoeten, was een mooie bonus.

Ergens lijkt het me dat veel hifi-mensen zouden dromen van een baan als Sound Master. Jij bent dan immers dé persoon die vorm geeft aan het geluid van producten die door heel wat mensen worden gesmaakt. Het klinkt heel creatief, maar ook echt vakmanschap waarvoor gezwoegd wordt. “In realiteit is mijn werk heel routineus”, zegt Marantz Sound Master Ogata. “Ik luister naar het product, en dan is het vaak intens zoeken naar welke aanpassingen aan componenten er nodig zijn. Voor een aankomende versterker heb ik bijvoorbeeld een honderdtal onderdelen laten aanpassen. Een groot deel van mijn werk is dingen uitproberen en herhalen, helemaal op mijn eentje.” Dat klinkt misschien wat somber, maar een collega van Ogata vult wel aan: “Het is echt een systematische aanpak, maar ik denk wel dat hij er echt van geniet van dat tweaken. Het is echt doorzetten, zijn zoektocht naar perfectie.”

Misschien omdat we Ogata ontmoeten na een dag in het Shirakawa-museum dat het wel lijkt alsof het verleden echt weegt bij Marantz en ook bij Denon. Ook Ken Ishiwata, Marantz’ merkambassadeur die in België woonde en die we voor z’n overlijden vaak aan het werk zagen, droeg dat enorm uit. Betekent dat ook dat nieuwe Marantz-apparaten getoetst worden aan oude? “Soms luister ik wel naar oude legendarische producten, maar het is nooit een referentie. De oorspronkelijke Marantz-filosofie was zorgen dat de opname correct werd weergeven. Dat is niet nu niet anders, maar hoe er wordt opgenomen, de mastering en de kwaliteit van media zijn ook geëvolueerd. Marantz heeft dus wel moeten veranderen om te zorgen dat de Marantz-sound paste bij de nieuwste opnames.” Een groot verschil met voorheen is dat veel muziekliefhebbers nu via streaming luisteren, en ook dat heeft gevolgen. Meer dan ooit staat kwaliteit op de eerste plaats, luidt het: “Ja, mensen hebben nu veel hogere verwachtingen. Die verwachtingen moeten we ook inlossen. Het werk is moeilijker geworden in de voorbije twintig, dertig jaar, dat klopt. Dagelijks blijft het zoeken en onderzoek doen naar onderdelen die het geluid kunnen verbeteren.