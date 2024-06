Jabra komt met tweede generatie Elite 8 Active en Elite 10 oortjes

Vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met de eerste generatie van de Jabra Elite 8 Active en Elite 10. Dit keer komt de fabrikant met de tweede generatie van deze oortjes. Voorzien van een LE Audio smart case, verbeterd ruimtelijk geluid en Active Noise Cancelling en een nieuwe Natural HearThrough zijn de Jabra Elite 8 Active Gen 2 en Elite 10 Gen 2 de ultieme versie van deze door ons goed beoordeelde draadloze oortjes.

Grootste vernieuwing is de LE Audio smart case. Deze bevat een dubbele USB-c-aansluiting en 3,5mm jack. Gebruikers kunnen hiermee audio van verschillende apparaten rechtstreeks naar hun oordopjes streamen. Dit geeft minder vertraging dan de standaard bluetooth-verbindingen en dankzij LC3 moeten gebruikers volgens Jabra van Hi-Fi-geluidskwaliteit genieten. Dankzij de twee-in-één kabel doet de oplaadcase dienst als een adapter die je op elk apparaat kan aansluiten. Van de loopband in de sportschool tot aan je tv en zelfs in het vliegtuig op het in-flight entertainmentsysteem. Zo beschik je volgens de fabrikant overal over ruimtelijk geluid van hoge kwaliteit.

De oortjes beschikken daarnaast over verbeterde Dolby Atmos-ondersteuning (Elite 10 Gen 2) en Spatial Sound. Verbeterde AI-gespreksalgoritmes en 6-microfoonsgesprekstechnologie garanderen heldere gesprekken. Ook de ANC (Active Noise Cancelling) is verbeterd. Ten opzichte van de eerste generatie wordt er twee keer zoveel geluid geblokkeerd. Andersom kan ook, de nieuwe Natural HearThrough zorgt juist voor meer bewustzijn van de omgeving. Windruis wordt daarnaast meer tegengehouden.

Prijs en beschikbaarheid

De Jabra Elite 8 Active Gen 2 is vanaf juni 2024 verkrijgbaar voor 229 euro in Navy en Black en in nieuwe kleuren als Coral en Olive. De Elite 10 Gen 2 is ook vanaf deze maand verkrijgbaar in de kleuren Titanium Black, Gloss Black, Cocoa en de twee nieuwe kleuren Denim en Soft White voor 279 euro.