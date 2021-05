Privacylek bij Eufy: meekijken op de camera’s van andere gebruikers

Vandaag is er een groot privacylek ontstaan bij Eufy (onderdeel van Anker). Eufy is bekend om de slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen en alarmsystemen. Gebruiker MeChum87 op Reddit plaatste als eerste een bericht vanmorgen dat er video’s in de Eufy Security-app staan die niet van zijn eigen camera’s komen. Opende deze persoon de app, dan stonden daar niet zijn eigen camera’s, maar camera’s van andere gebruikers. Zo had deze gebruiker toegang tot andere camera’s middels een liveview en waren opgenomen video’s terug te kijken van mensen die in andere landen wonen. Ook was er toegang tot contactgegevens van andere gebruikers. En deze gebruiker bleek niet de enige met dit probleem. In eerste instantie waren het met name gebruikers uit Australië en Nieuw-Zeeland met deze problemen. Later bleken ook mensen uit de Verenigde Staten slachtoffer te zijn van dit privacylek.

In Europa zijn er op dit moment nog geen problemen bekend. Journalisten uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland melden geen problemen. Zelf heb ik ook meerdere camera’s van Eufy hangen en hier werkt alles nog correct. Ik heb alleen toegang tot mijn eigen camera’s. Wees echter voorzichtig en vertrouw je het niet? Zet de HomeBase uit en wacht op een officiële update vanuit Eufy. Gebruik je de camera’s via HomeKit Secure Video, dan lijkt alles goed te zijn. Hier zijn nog geen problemen bekend.

Edit: Ook vanmiddag rond 16.00 uur zijn er nog altijd geen problemen bij Europese gebruikers bekend. Het lijkt erop dat de problemen zich enkel in Oceanië en Noord-Amerika afspelen.

Edit 2: We hebben ook een officiële reactie van Eufy:

1.Please unplug and then reconnect the device.

2. Log out of the eufy security app and log in again.

For any questions, users can contact our support team at support@eufylife.com.

— Eufy (@EufyOfficial) May 17, 2021