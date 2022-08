Politie: Op zomervakantie? Installeer een slimme deurbel

Hoewel openbare beveiligingscamera’s nog vaak tegen de privacywet zijn adviseert de Nederlandse politie mensen die op vakantie gaan een slimme deurbel te installeren. Niet alleen schrikt dit inbrekers af, ook kan dit de politie helpen bij het opsporen van misdadigers en het oplossen van misdaden.

De politie heeft een lijst met tips gepubliceerd voor vakantiegangers, met een paar tips die smarthome-gebruikers natuurlijk al kennen. Zo adviseert de politie om lampen met een tijdschakelaar te gebruiken zodat het lijkt alsof er iemand thuis is. Natuurlijk doen we dat in het smarthome volledig geautomatiseerd. Ook wordt videobewaking aangeraden, vooral in de vorm van een slimme deurbel.

De politie raadt ook aan een slimme deurbel of bewakingscamera aan te melden bij databank Camera In Beeld. In deze database houdt de politie bij welk huis een camera heeft hangen. Meekijken met die beelden kunnen ze niet, maar de politie gebruikt de locaties waar camera’s hangen om sneller beelden te kunnen vorderen als er iets gebeurt is. Agenten weten dan sneller bij welke huishoudens ze terecht kunnen voor beelden die dat mogelijk hebben opgenomen.

