Ajax Systems introduceert deurbel en binnencamera

IndoorCam binnencamera

Ajax Systems kondigt een camera voor binnen aan. De IndoorCam is een wifi-beveiligingscamera met een PIR-sensor, ingebouwde AI en een reserve communicatiekanaal. Het is ideaal voor woningen, restaurants, winkels en andere locaties waar het gebruik van bekabelde oplossingen onhandig kan zijn.

Uitgerust met een camera van 4 MP, HDR en IR-verlichting tot 8 m zorgt het apparaat voor een hoge beeldkwaliteit zowel overdag als ’s nachts. De PIR-sensor detecteert beweging op een afstand tot 4 m, waarbij de ingebouwde AI mensen, huisdieren of voertuigen herkent. De camera beschikt bovendien over een gevoelige microfoon en een hoogwaardige luidspreker voor tweerichtingscommunicatie zonder echo’s of achtergrondgeluiden.

De IndoorCam kan vanaf het eerste kwartaal van 2025 worden besteld.

DoorBell deurbel

De Ajax DoorBell is een videodeurbel met ingebouwde AI, PIR-sensor, te bedienen is via de apps. DoorBell levert een hoge video- en audiokwaliteit. Dankzij een camera van 4 MP met HDR en IR-verlichting tot 6 m zijn de beelden helder en scherp, ongeacht de lichtomstandigheden. Dankzij de ingebouwde ruis- en echo-onderdrukking en de verbeterde geluidsweergave kunnen gebruikers duidelijk praten en luisteren, zelfs in lawaaierige omgevingen.

Het belangrijkste communicatiekanaal is de gebruikelijke wifi, maar met een communicatiebereik tot 500 m. Dit is volgens Ajax tot 5 keer meer dan de oplossingen van de concurrentie. Als de wifi-verbinding wegvalt, heeft DoorBell een reserve communicatiekanaal met een Ajax-hub: Jeweller and Wings. Het apparaat verandert nooit in een baksteen.

De DoorBell kan vanaf het eerste kwartaal van 2025 worden besteld.

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller is een veelzijdige bewegingsdetector voor buiten, ontworpen voor een flexibele installatie. De montagehoogte varieert tussen de 2 en 4 m, met de brede horizontale en verticale kijkhoeken zonder dode hoeken, waardoor het apparaat uitgebreide zones dekt. Het is geschikt voor industriële locaties, bouwplaatsen, magazijnen, kantoorgebouwen en privéwoningen.

De MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller kan vanaf het vierde kwartaal van 2024 worden besteld.

Hub BP Jeweller: off-grid beveiliging

Het beschermen van leegstaand vastgoed is nog eenvoudiger met de release van Hub BP Jeweller. Dit is een bedieningspaneel dat op batterijen werkt. Het is ideaal voor het beschermen van leegstaande woningen, bouwplaatsen, lege kantoorgebouwen en andere locaties die geen constante stroomvoorziening hebben. Het apparaat is verkrijgbaar in twee versies: met en zonder behuizing. De hub kan worden gevoed door interne batterijen van Ajax of interne en externe batterijen van derden. Oplaadbaar of niet, ze bieden een langere autonomie, vooral in de geavanceerde spaarstand van de batterij.

Hub BP Jeweller is compatibel met ExternalAntenna, een externe antenne die helpt om obstakels van het radiosignaal te overwinnen in uitdagende omgevingen, zoals ruimtes van gewapend beton. Het zorgt voor een stabiele verbinding via Jeweller en Wings, maar ook via een mobiel netwerk.

De Hub BP Jeweller en ExternalAntenna kunnen al worden besteld.

SpeakerPhone Jeweller

De SpeakerPhone Jeweller is de eerste spraakmodule van het Ajax-ecosysteem. Het is ontworpen zodat operators van meldkamers de situatie bij een alarm op een locatie kunnen beoordelen en indien nodig snel kunnen reageren. De operator kan naar de beveiligde locatie bellen om met mensen ter plaatse te praten of naar de achtergrondgeluiden te luisteren.

De SpeakerPhone kan al besteld worden.

Curtain Outdoor Jeweller

Curtain Outdoor Jeweller is een draadloze gordijnbewegingsdetector voor beveiliging van de omgeving buitenhuis. Het apparaat beschikt over een nieuw optisch systeem, drie detectiemodi en dual-motion detectietechnologie. Samen zorgen deze functies ervoor dat de kans op valse alarmen vrijwel nihil is. Beweging wordt gedetecteerd door een nieuw optisch systeem gebaseerd op een fresnel-lens, twee PIR-sensoren en de nieuwste generatie van het SmartDetect-algoritme.

De Curtain Outdoor Jeweller kan al worden besteld.