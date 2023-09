Gisteren werd bekend dat Signify eindelijk Matter-ondersteuning voor Philips Hue heeft toegevoegd. De update bracht echter nog meer aan het licht (via Tweakers). Zo moet je binnenkort namelijk verplicht ingelogd zijn. Dit is volgens Signify belangrijk voor de veiligheid. Het helpt om accounts en producten veilig te houden en ervoor te zorgen dat gebruikers het meeste uit het Philips Hue-systeem kunnen halen.

Hello Mysk, thanks for reaching out. Believe us, this change can only benefit the users, when it comes to security. Soon it will indeed be mandatory to have a Hue account in order to control the lights.

— Philips Hue (@tweethue) September 20, 2023