Nuki brengt universele cilinder voor zijn slimme slot uit

De Nuki universele cilinder is modulair ontworpen om iedereen in staat te stellen om hun huidige cilinder te vervangen door een exemplaar dat perfect werkt met een Nuki Smart Lock. De Nuki Universele Cilinder is niet alleen heel erg praktisch, maar ook extra veilig. Met een 3-sterren SKG-score heeft deze cilinder de hoogste beveiligingsgraad die vandaag te verkrijgen is. SKG staat voor “Stichting Kwaliteit Gevelbouw”. Zij testen al het sluit-en hangwerk op duurzaamheid en sterkte. Dit houdt in dat de cilinder onder andere beschermt tegen boren, impact en trekken. Je kan dus met een gerust hart ’s ochtends de deur toe trekken wanneer je naar het werk gaat of wanneer je op vakantie vertrekt.

De cilinder heeft ook een noodfunctie, zo kan je ten allen tijde ook binnen met een fysieke sleutel wanneer een Nuki Smart Lock aan de binnenzijde is geïnstalleerd. Een extra veiligheid om binnen te geraken wanneer je je smartphone niet bij de hand zou hebben of wanneer je de batterijen van je slot bent vergeten opladen. En zo kunnen ook oma en opa nog binnen zonder smartphone.