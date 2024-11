Nieuwe uitgave: Home Emotion 5 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Background: Smarthome trotseert regen en storm – Voorbereid op de elementen en een veranderend klimaat

Stortbuien, overstromingen en storm nemen jaarlijks toe. Deels door klimaatverandering maar ook ten gevolge van natuurlijke variatie en de organisatie van onze leefomgeving. Als bewoners van een slim huis of kantoor is afwachten op hetgeen er komen gaat niet verstandig. Bereid je tijdig voor op regenvloed, heftige windvlagen, bliksem en hagel of stroomuitval. E-mogelijkheden genoeg om je tegen de elementen te wapenen.

BACKGROUND

Slimme stekkers voor buiten – Alles wat je moet weten…

We hebben het vaak over slimme stekkers waarmee je verlichting of apparatuur in of uit kunt schakelen, maar in de meeste gevallen zijn die stekkers gemaakt voor binnenshuis. Je wil echter ook buiten verlichting, heaters of andere apparaten automatisch of op afstand kunnen schakelen. Daar heb je in veel gevallen een slimme stekker voor nodig die speciaal voor buitenshuis ontwikkeld is. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over slimme stekkers voor buiten.

Robotgrasmaaiers met gps – Alles dat je moet weten…

Het maaien van het gazon wordt steeds meer geautomatiseerd. De robotgrasmaaier heeft de afgelopen jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt, vooral dankzij de integratie van GPS-technologie. In dit artikel vertellen we je alles over robotgrasmaaiers met gps.

HOMEAUTOMATION

Smarthome scenario – Zo automatiseer je de verlichting in het toilet

Hoe zorg je dat niemand op het toilet in het donker komt te zitten, maar ook dat de verlichting niet onnodig lang aanstaat? We laten je de perfecte scenario’s voor het toilet zien.

Is goedkoop duurkoop als het gaat om smarthome?

Of zijn er ook goede en betaalbare smarthome-producten op de markt?

TESTED

AudioQuest PowerQuest 303, 505 & 707 – In stilte genieten

AudioQuest heeft drie nieuwe stroomfilters in de PowerQuest-lijn geïntroduceerd: de PowerQuest 303, PowerQuest 505 en PowerQuest 707. Wat zijn de verschillen en in hoeverre vullen deze het prijstechnische gat tussen de langer bestaande PowerQuest 3 en de hoogst gepositioneerde Niagara-lijn? Misschien wel belangrijker: loont het om in een PowerQuest stroomfilter te investeren? Om deze vragen te beantwoorden beluister ik elk model uitvoerig en deel ik mijn ondervindingen graag met u.

Ring Battery Video Doorbell – videodeurbel

Ring heeft onlangs de derde generatie van de Battery Video Doorbell gelanceerd. Het is een beetje een raadsel welke modellen de fabrikant precies meerekent, maar het is in ieder geval de opvolger van de Ring Videodeurbel op batterij (2e generatie). Eerder dit jaar zijn we met de geavanceerde Ring Battery Video Doorbell Pro met 3D-vogelperspectief aan de slag gegaan, een zeer geavanceerde videodeurbel voor 229,99 euro. Deze Ring Battery Video Doorbell is minder geavanceerd, maar met een adviesprijs van 99,99 euro zeer betaalbaar. Is deze goedkope videodeurbel de moeite waard?

Husqvarna Automower 410XE NERA – Grasmaaien met gps

Als je een robotmaaier voor je gazon zoekt dan heb je tegenwoordig een hoop mogelijkheden in verschillende prijsklassen. Eén van de voorlopers op dit gebied, en dus ook een van de premium opties, is het merk Husqvarna. In deze review testen we een topmodel van het merk; de Husqvarna Automower 410XE NERA met EPOS (gps).

Q Acoustics 5040 5.1 – Surround, de slanke aanpak

De Q Acoustics 5040 5.1-bundel maakt het bouwen van een surroundopstelling eenvoudiger. Met hun slanke design en fraaie afwerking beloven ze echte surround zonder de woonkamer vol te stouwen met grote toestellen. Maar hoe presteert zo’n systeem?

Yale Linus L2 – Beter dan de eerste versie

Als het gaat om sloten is Yale een naam met veel geschiedenis. Met de Linus L2 biedt het een compleet slim slot voor een prijs van 229 euro. Het is zelfs al de tweede generatie, met heel wat verbeteringen.

