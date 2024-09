Nieuwe uitgave: Home Emotion 4 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Report : Sonus faber Palladio level 6 home cinema bij Fine Sounds Benelux – grandeur in de thuisbioscoop

Om binnen de overvolle luidsprekermarkt succesvol te zijn, is het van levensbelang om je te onderscheiden. Dat kan door een nauwkeurig gekozen eigen klanksignatuur en zelf ontwikkelde technologie en materiaalkeuze. Maar ook een ijzersterke marketing moet niet worden onderschat. Het merk van deze test heeft het zelf profileren bijna tot kunstvorm verheven. Ik heb het dan natuurlijk over niemand minder dan de Italiaanse luidsprekerfabrikant Sonus faber. Opgericht in 1983 door Franco Serblin, heeft deze exquise producent de gouden formule gevonden om de zo gelouterde Italiaanse stijl te combineren met prachtig verfijnd materiaalgebruik en een bijzonder aangename, natuurlijke en rijk getimbreerde weergave. Tot nog niet eens zo lang geleden kon er alleen middels conventionele hifi-luidsprekers van deze geneugten worden genoten. Maar vandaag de dag biedt deze grootschalige ‘boetiek-luidsprekerproducent’, een viertal series aan waarvan de hier besproken Palladio Level 6 de op één na duurste is.

PRODUCTNEWS: ATAG Elevate™ – Een stille kookplaat met afzuiging

Steeds meer Nederlanders maken de keuken een centrale plek in huis waar genoten wordt van koken, eten en het entertainen van gasten. ATAG speelt hier met de nieuwe ATAG Elevate™ kookplaat perfect op in.

HOMEAUTOMATION

Gezond licht in het smarthome – Lekker in je vel met biodynamisch licht

Het tweaken van de persoonlijke gezondheid met licht? Dat is allerminst een fabeltje in het smarthome of office. Een verkeerde lichtkleur, lichtval, intensiteit en storende flikkering kunnen depressies, oogproblemen, futloosheid, slechte concentratie en zelfs lichamelijke kwalen veroorzaken. Dat blijkt uit nogal wat wetenschappelijk onderzoek. Daarom komt er steeds meer aandacht voor smart healthy en biodynamic lighting in de leefomgeving.

Een robotstofzuiger kopen – Alles wat je moet weten

Ga je een robotstofzuiger kopen? Dan zijn er een aantal dingen waar je echt even rekening mee moet houden. We helpen je op weg…

Een koelkast, wijnklimaatkast of vriezer slim maken (en controleren) – Hoe doe je dat…?

Je kunt tegenwoordig vrijwel alle huishoudelijke apparaten in een slimme variant aanschaffen, maar in sommige gevallen is een slimme variant dermate duur of niet slim genoeg dat het zich loont een domme variant zelf slim te maken. Zo kun je bijvoorbeeld jouw koelkast, vriezer of wijnklimaatkast eenvoudig slim maken.

TESTED

Marantz M1 – Sonos Amp uitdager van Marantz

Wie bij Marantz denkt aan vintageversterkers met VU-meters of de modern-nostalgische toestellen zoals de MODEL 30, zal opkijken bij de nieuwe MODEL M1. Dit compacte toestel is uitgerust met de Marantz-sound, HDMI ARC en het HEOS-platform. Is dat genoeg om te concurreren met de Sonos Amp?

Eufy X10 Pro Omni – Stofzuigen en dweilen met de robot

De Eufy X10 Pro Omni is geen doorsnee robotstofzuiger. Dit toestel stofzuigt, dweilt en is zelfreinigend. En het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie.

Onkyo TX-8470 Netwerk Stereo Receiver – Een gat in de markt

Het merk Onkyo – Onkyo is een Japans woord dat ‘sound acoustics’ betekent – werd in april 1946 opgericht door Takeshi Godai met als doel het creëren van een hoogwaardige luidspreker. Het eerste commerciÎle product was echter geen luidspreker maar een pick-upelement. De winst werd gebruikt om een fabriek op te zetten en research te doen. De fabriek opende in 1948 en zo begon de ‘Onkyo Sound Story’. Het merk volgde altijd een eigen koers met apparatuur die in positieve zin afweek van de massa. Wie in de 70’s en 80’s een Onkyo product in huis had werd door muziekliefhebbers voor vol aangezien. Met de Onkyo TX-8470 Netwerk Stereo Receiver wijkt het merk ook weer af van de massa. Bewust wordt gekozen voor tweekanaals weergave en niet voor een meer gebruikelijke surroundopzet. Verwacht geen uitgekleed apparaat, de TX-8470 biedt alles wat je maar kan wensen en misschien wel meer.

Aqara Smart Lock U200 – Aan alles lijkt gedacht

Met een prijs van 279,99 euro is de Aqara Smart Lock U200 niet goedkoop. Maar het pakket dat je koopt is wel direct compleet.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/smarthome/ verschenen publicaties van Home Emotion.