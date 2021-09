Nieuwe uitgave: Home Emotion 4 2021

In deze editie van Home Emotion vind je een reportage over het bezoek aan Dali Benelux door Werner Ero, een interview met Raymond van Barneveld door Richard Helwig en een Brand Story over Gira smarthome. Ook vind je in deze editie tests over het onlangs verschenen tweede editie van Werken met een NAS, van Henk van de Kamer en Ronald Smit. Daarnaast kijken we naar de Panasonic TX-65JZW2004 (JZW2004-serie) oled-televisie met HDMI 2.1, Dolby Atmos-speakers, HCX Pro processor en My Home Screen 6.0.

Ook komt de Weatherflow Tempest, het slimste weerstation van dit moment aan bod en brengt WiFi 6 in het smarthome meer bandbreedte, efficiëntie en een hogere snelheid. Het achtergrond artikel gaat over: FWD Smart Living Project (deel 6). Het wordt tijd om te focussen op de belangrijkste punten op het gebied van entertainment en de slimme toepassingen in de tuin. Productnieuws is er onder meer over de Foscam VD1 Video Deurbel.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/smarthome/ verschenen publicaties van Home Emotion.