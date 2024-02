Nieuwe FRITZ!-producten met Wi-Fi 7 gelanceerd

AVM introduceert de aankomende week diverse nieuwe producten. Zo is daar de FRITZ!Box 6670 Kabel. Dit model brengt Wi-Fi 7, de nieuwe generatie Wi-Fi, naar kabelverbindingen. Het nieuwe kabelmodel voor DOCSIS 3.1-verbindingen combineert snel internet met Wi-Fi 7 voor gigabitsnelheden in het hele thuisnetwerk. Daarnaast is er de Tri-band FRITZ!Box voor glasvezel en DSL met Wi-Fi 7 en Zigbee met de FRITZ!Box 5690 Pro. Deze biedt krachtige tri-band Mesh, inclusief 6 GHz, de nieuwe derde Wi-Fi-frequentieband. Naast Wi-Fi 7 wordt ook Wi-Fi 6 ondersteund. Bekabelde netwerken met een 2,5 gigabit LAN/WAN-poort of Smarthome-opties via DECT ULE, Zigbee en Matter maken de FRITZ!Box 5690 Pro een alleskunner in het digitale huis.

Snel glasvezel internet met een snelheid van 10 gigabit/s krijg je met de FRITZ!Box 5690 XGS-PON. Ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 7, een 10 gigabit-WAN/LAN-poort en het volledige scala aan telefonie-. smarthome en netwerkfuncties die je gewend bent van de FRITZ!Box zijn aanwezig. Op zoek naar een 5g-model? Dan moet je de FRITZ!Box 6850 5G hebben. Hiermee maak je een snelle en betrouwbare internetverbinding via 5G mogelijk. Naast 5G wordt ook LTE ondersteund en bereik je datasnelheden tot 1.3 gigabit/s. Uitgerust met sterke Mesh Wi-Fi volgens de Wi-Fi 6-standaard, kan het ook draadloos gegevens door het hele huis verspreiden. Het heeft een DECT-basis voor telefonie en Smarthome-toepassingen en ondersteunt Voice-over LTE en Voice-over New Radio.

Ook voor smarthome

AVM presenteert verder een uitbreiding van de FRITZ! Mesh Repeater, die een flexibel en schaalbaar Mesh-systeem in bestaande netwerken kan vormen, en het nieuwe FRITZ!OS 7.80 voor diverse modellen. De geheel nieuwe FRITZ!-producten bieden een uitgebreide smarthome-ervaring via de beproefde DECT ULE-standaard. In de FRITZ!App Smarthome kunnen verschillende activiteiten zoals licht, verwarming en elektriciteit slim en energiezuinig bestuurd worden. De FRITZ!Box 5690 Pro en 6670 Cable ondersteunen ook Zigbee en zijn voorbereid op de Matter-standaard. Gebruikers hebben hiermee volgens AVM een breed scala aan slimme toepassingsopties en mogelijkheden zonder dat er een extra smarthome-hub nodig is. Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment bekendgemaakt.