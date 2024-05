Nederlands bedrijf achter slim gordijnsysteem Slide stopt ermee

In 2019 verscheen de Slide, het slim gordijnsysteem van het Nederlandse bedrijf Innovation In Motion. Het project werd overigens in 2016 al gepresenteerd, waarna het op Kickstarter verscheen. De Slide was met een prijs van 299 euro zeker geen goedkoop product, maar was toch erg geslaagd, zoals ook bleek uit onze test in 2020. De Slide maakt domme gordijnen slim. Toch komt er nu voortijdig een einde aan het avontuur. Innovation In Motion stopt ermee, zo weet website Tweakers.

Het bedrijf heeft meer openstaande schulden bij de Belastingdienst dan inkomsten en kan daardoor simpelweg gewoon niet verder. Oprichter Kai Beetstra heeft in een videoboodschap van zich laten horen. Het bedrijf heeft geprobeerd om zoveel mogelijk resterende orders van klanten te verwerken, maar dat stopt nu. Het is overigens nog niet duidelijk hoe het zit met de orders die men nog niet heeft kunnen verwerken.

Blijft lokaal te gebruiken

Kai Beetstra van Innovation In Motion doet nog enkele aanpassingen aan de app van Slide, zodat de Slide ook gebruikt kan worden buiten de cloud van het bedrijf om. Via Apple HomeKit en Homey is het al mogelijk om het slim gordijnsysteem lokaal te laten functioneren. Wel stopt de integratie met IFTTT en Google Home, omdat hiervoor een verbinding met de cloud nodig zou zijn.