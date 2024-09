Met iOS 18 kun je Matter-apparaten besturen zonder Apple Home hub

Als je een iPhone 15 Pro of nieuwer hebt en de nieuwste versie van iOS (iOS 18) installeert is het mogelijk om Matter-apparaten te bedienen zonder dat je daar een speciale Apple Home Hub voor nodig hebt. Met de update is het namelijk mogelijk de ingebouwde Thread-radio van deze apparaten te gebruiken voor de bediening.

Voorheen was hier een hub voor nodig, zoals een HomePod of Apple TV. Gebruikers van een iPhone 15 Pro of nieuwer kunnen daarnaast ook Thread-gebaseerde accessoires rechtstreeks toevoegen en beheren. Er zitten echter nog wel wat beperkingen aan, want een hub blijft noodzakelijk voor geavanceerde functies zoals automatiseringen en toegang op afstand.