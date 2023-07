Hue-lampen werken niet meer met nieuwe Philips Ambilight-tv’s

Vanaf dit jaar verwijdert Philips (of eigenlijk TP Vision) de mogelijkheid om Hue-verlichting te koppelen met je Ambilight-televisie uit zijn modellen. De televisies tot en met 2022 bieden deze mogelijkheid nog wel, waardoor je Hue-lampen achterin de kamer mee kunt laten kleuren met wat er op televisie gebeurt.

Die integratie werkte overigens niet altijd vlekkeloos. Zo kon er wel eens vertraging ontstaan tussen Ambilight en Hue, en was het al niet meer mogelijk de Gradient-lampen van Philips Hue te gebruiken met een Ambilight-televisie. Aan de integratie komt nu een einde, zo laat TP Vision tegenover Duitse collega’s weten.

Hoewel beide producten Philips in de naam hebben worden ze door twee compleet verschillende bedrijven gemaakt. TP Vision is verantwoordelijk voor Philips tv’s, terwijl Signify de Philips Hue-verlichting maakt. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de relatie bekoeld is en een nauwe, vernieuwde samenwerking tussen beide partijen er niet in zit.

Hoe kun je dan toch je Philips Hue-lampen koppelen met je Ambilight-tv? Simpelweg door de Philips Hue HDMI Sync Box te gebruiken. Dat is een prijzige accessoire en zeker geen perfect product, maar het is een optie.