Lampen van WiZ zijn klaar voor smarthomestandaard Matter

De nieuwe app van WiZ, de WiZ v2, is vanaf nu beschikbaar. Met deze nieuwe app kunnen gebruikers de slimme lampen en stekkers migreren naar de nieuwe smarthomestandaard Matter. Daarna ligt de smarthomewereld natuurlijk helemaal open en kun je de producten van WiZ gebruiken met ieder ander Matter-compatible platform. WiZ is hiermee sneller dan Philips Hue. Beide merken zijn eigendom van Signify. Bij Philips Hue heeft de update vertraging opgelopen. Het bedrijf zegt meer tijd nodig te hebben om de software optimaal werkend te krijgen. De update voor Philips Hue is dan ook voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar staat nog altijd op de planning.

Zo kun je migreren naar Matter

De lampen van WiZ die geproduceerd zijn vanaf het tweede kwartaal van 2021 en later zijn compatibel met Matter. Je hebt de nieuwe WiZ v2-app nodig en een Matter-controller. Via de oude app van WiZ kun je de producten migreren naar de nieuwe app. Vanuit daar klik je op ‘Integrations’ (integraties) bij ‘Settings’ (Instellingen) en druk je op het logo van Matter. Producten in huis die compatibel zijn worden weergegeven en je kunt per product migreren naar de nieuwe smarthomestandaard Matter.

Nieuwe beveiligingscamera van WiZ

Het lijkt erop alsof WiZ binnen niet al te lange tijd ook komt met een beveiligingscamera, zoals gezien door smartlights.de. De camera komt met Full HD video en infraroodnachtvisie. Samen met WiZ Spacesense, lampen die ook als bewegingssensor kunnen fungeren, kun je zo een basisalarmsysteem in huis creëren.