Streamingtips #8 – The Bad Batch, Drive to Survive en Gran Turismo

De gijzeling in de Apple Store (Videoland)

Op de dag dat Netflix bekendmaakte dat het met een Nederlandse maker een film maakt over de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store, onthulde Videoland dat het met een docu kwam. Waar we op de Netflix-productie nog even moeten wachten, is Videoland er wel klaar voor. De gijzeling in de Apple Store is vanaf vandaag te zien op Videoland en laat je in twee delen terugkijken op de reconstructie van het verhaal, waarbij slachtoffers, politie en Defensie hun kijk op de zaak geven.