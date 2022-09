WiZ presenteert nieuwe slimme lampen en SpaceSense

SpaceSense

Een geheel nieuwe functie is SpaceSense. Het WiZ-systeem weet in welke ruimte er mensen zijn en past hier de verlichting op aan. En dat zonder extra sensoren of accessoires. De lampen zelf registreren bewegingen en je hebt minimaal twee lampen per ruimte nodig om de functie te kunnen activeren. Hoe registreren de lampen dit dan? Door variaties in het WiFi-signaal die ontstaan wanneer mensen door de signalen in de ruimte heen lopen. De detectie is wederkerig en vereist geen zichtlijn tijdens de installatie, zoals het geval is bij een traditionele bewegingssensor op basis van passieve infraroodtechnologie (PIR). WiZ laat hier een geavanceerd algoritme op los en kan daardoor bepalen of er beweging is in de ruimte. De functie werkt dus overal waar je WiZ-lampen hebt hangen en het enige dat je hoeft te doen is een SpaceSense-scenario aanmaken in de tab ‘Automations’ in de WiZ-app. Hier kun je ook de gevoeligheid aanpassen en de exacte acties instellen wanneer er beweging waargenomen wordt.

De producten die in 2021 of later gelanceerd zijn werken sowieso met SpaceSense. Voor eerder gelanceerde producten geldt dat dit afhankelijk is van de rekenkracht in de lamp. Later wordt er ook een update uitgerold waarmee SpaceSense via bluetooth geactiveerd wordt en dus nog meer (en oudere) lampen gebruikt kunnen worden. Hoe zit het dan met privacy? Volgens WiZ wordt alle data lokaal verwerkt en nooit naar de cloud gestuurd.