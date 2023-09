iRobot Roomba Combo j9+ vult zelf vloeistof bij tijdens het dweilen

De iRobot Roomba Combo j9+ is de nieuwste robotstofzuiger en dweilrobot in één en de opvolger van de Roomba Combo j7+ van vorig jaar. Heb je geen behoefte aan de dweilfunctie? Dan kun je aan de slag met de nieuwe robotstofzuiger iRobot Roomba j9+. Volgens iRobot zijn dit de slimste robotstofzuigers in het assortiment met de nieuwe Clean Base Auto-Fill Dock die automatisch vuil leegt en, in het geval van de Combo-variant, zelf de vloeistof kan bijvullen. iRobot OS 7.0, de software achter de robotstofzuigers, is daarnaast voorzien van nieuwe technologieën met Dirt Detective en SmartScrub.

Dirt Detective en SmartScrub

Dirt Detective moet de robotstofzuigers pas echt slim en efficiënt maken door vooraf te plannen, te voorspelen en vervolgens direct naar de vuilste kamers te gaan. De robot leert van eerdere schoonmaaktaken om automatisch prioriteit aan vuilere kamers te geven. Zuigkracht, schoonmaakroutines en dweilen wordt hierop aangepast. SmartScrub brengt het ouderwetse schrobben naar de dweilrobots. Middels neerwaartse druk wordt viezigheid verwijderd.

De iRobot Roomba Combo j9+ heeft een 4-staps schoonmaaksysteem en de unieke Dual Rubber Brushes voor een sterke zuigkracht en dweilen met een constante neerwaartse druk. De schoonmaakrobot detecteert automatisch tapijt en andere ondergronden waar niet gedweild mag worden en zal de dweil dan zelf optillen. Er wordt een plattegrond van het huis gemaakt en objecten als schoenen, rugzakken, kleding en huisdieren wordt automatisch gedetecteerd. Het nieuwe Clean Base Auto-fill Dock kan de robotstofzuiger niet alleen opladen, maar ook tot 60 dagen vuil legen en tot 30 dagen lang vloeistof bijvullen voor het dweilen. Pluspuntje: Volgens iRobot is dit thuisstation veel stiller in het legen van vuil dan de voorgaande edities. De Roomba j9+ robotstofzuiger heeft dezelfde techniek en mogelijkheden, maar dan exclusief het dweilgedeelte. Dit model komt dan ook met een kleiner thuisstation.

Prijs en beschikbaarheid

Pre-orders zijn vanaf vandaag verkrijgbaar voor beide modellen. De iRobot Roomba Combo j9+ kost 1.399 euro, terwijl de reguliere Roomba j9+ een adviesprijs van 999 euro heeft. Kijk voor meer informatie op de website van iRobot.