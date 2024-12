Review: BlazePod – slim trainen van reactiesnelheid en behendigheid

We hebben de BlazePods de afgelopen weken ook uitgebreid ingezet tijdens personal trainingen en groepslessen in de sportschool. Hiervoor hebben we per week een specifieke spiergroep uitgelicht of de focus gelegd op reactiesnelheid of conditie, en daar bijpassende oefeningen met de BlazePods bij gezocht. Bijvoorbeeld een week met focus op reactievermogen, waarbij de pods op de spiegel geplakt werden en deelnemers binnen 45 seconden steeds de oplichtende pod moeten aanraken. Een alternatief waarmee ook conditie meegenomen wordt is een vijf- of zestal pods op de grond waarbij de deelnemer met de voeten de oplichtende pod dient aan te raken. Om het spelelement toe te voegen is er een wekelijks scoreboard aangemaakt, wat het fanatisme van de sportschoolklanten absoluut stimuleert.

In de afgelopen weken hebben we een twintigtal verschillende oefeningen vanuit de BlazePods-app gebruikt en met de betaalde versie van de app deze oefeningen ook geheel naar eigen wens kunnen aanpassen. Zo is het mogelijk de tijdsduur van een oefening, die standaard op 30 seconden staat, te verlengen of te verkorten. Ook kun je specifieke kleuren aan specifieke deelnemers toewijzen wanneer je de betaalde versie van de app gebruikt. Bij de gratis versie is er één profiel waar iedereen mee speelt.

De accessoires die in ons pakket zaten hebben we ook veelvuldig gebruikt, afhankelijk van de oefening en het doel van de oefening. Zo zijn de zuignappen ideaal om de pods aan de spiegel te hangen, kunnen de pionnen gebruikt worden om het spel toegankelijker te maken voor mensen die meer moeite hebben met bukken, zoals in de 60+-lessen. De PodBases zijn onmisbare accessoires aangezien de pods zonder deze bases niet stabiel blijven liggen en te makkelijk weggeschopt of -getikt worden.

De BlazePods boden een duidelijke toegevoegde waarde voor zowel de personal trainingen als de groepslessen, waarbij de mogelijkheden voor de trainer verbreed worden, een spelelement toegevoegd kan worden en de variëteit vergroot wordt. De mogelijkheden zijn eindeloos en de reacties van deelnemers zijn altijd positief en enthousiast. Deelnemers reageren vooral positief op het spelelement en de extra uitdaging, bijvoorbeeld; planken op zich kan vrij saai zijn, maar gecombineerd met de Pods wordt het een leuke oefening. De prestatiedrang en het competitiegevoel nemen ook toe, zowel onderling als het verbeteren van de eigen prestaties.