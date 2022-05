iRobot breidt ecosysteem uit en onthult iRobot OS

Beoordeling iRobot Roomba j7+

Onderaan de streep zijn we heel positief over de Roomba j7+. In vergelijking met de s9 haal je voor 500 euro minder een stofzuiger in huis die bijna evenveel slimme foefjes heeft. Toegegeven, de zuigkracht is minder krachtig en hoekjes worden nog wel eens overgeslagen, maar dat hoeven geen grote problemen te zijn. De vele slimme functies zorgen er over het algemeen voor dat de Roomba je vloeren vrij van stof en viezigheid achterlaat, op momenten waarop dat jou het beste uitkomt. Of je nu met schema’s werkt of juist specifieke kamers op specifieke momenten wil schoonmaken.