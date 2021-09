Review: Litter-Robot 3 Connect – slimme, zelfreinigende kattenbak

Wat is de Litter-Robot 3 Connect?

De Litter-Robot 3 Connect is een kattenbak met een wat aparte vorm. Het apparaat lijkt op een hele grote citroen, met een grote opening waardoor de kat naar binnen kan. Het apparaat heeft een afmeting van ongeveer 60 bij 70 bij 75 (lxbxh) en heeft dus wat ruimte nodig. Het principe van deze slimme kattenbak is vrij eenvoudig: de kat loopt naar binnen en doet zijn behoefte. Middels sensoren ziet het apparaat dat de kat naar binnen is gekomen en zodra deze het apparaat weer verlaten heeft wordt de schoonmaakcyclus gestart. Binnen ongeveer 1,5 minuut wordt het binnenste deel van de kattenbak volledig omgedraaid zodat de uitwerpselen en klonten opgevangen worden in een bak die onderin het apparaat geschoven wordt. In die bak gebruik je de speciale zakken van Litter-Robot of eigen zakken. Je kunt alle soorten kattengrit gebruiken, zolang het maar fijn is en klontert. Op deze manier kan het grit eenvoudig van de uitwerpselen gescheiden worden.

De kattenbak doorgaat deze cyclus elke keer als de kat de bak gebruikt heeft, maar je kunt hem gedurende de nacht op pauze zetten en bovendien stopt het apparaat vanzelf als de kat binnenstapt terwijl er een cyclus loopt. Volgens de makers van de Litter-Robot moet je ongeveer om de twee weken de zak met uitwerpselen verwisselen, simpelweg door hem uit de onderzijde van de bak te trekken.

De term ‘Connect’ betekent dat de Litter-Robot 3 ook verbonden kan worden met het WiFi-netwerk. Download de Litter Robot Connect-app op je smartphone en je kunt de toiletbewegingen van je kat op de voet volgen. Ook krijg je notificaties bij problemen, onderhoud of zelf ingestelde gebeurtenissen. Het grote voordeel van de Litter-Robot 3 is echter dat je zelf niet meer hoeft te scheppen, minder omkijken naar de kattenbak hebt, minder last hebt van geurtjes en minder kattengrit verbruikt.