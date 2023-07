De IKEA RODRETT is de nieuwe draadloze dimmer voor de slimme verlichting van IKEA. Zie het als een nieuwe afstandsbediening voor je slimme lampen. Je kunt dit apparaat gebruiken om maximaal tien lichtbronnen tegelijk te dimmen, helder te maken of om aan en uit te doen. Je kunt kiezen of je deze draadloze dimmer op de oude TRADFRI-hub of op de nieuwe DIRIGERA-hub aansluit. Bediening kan verder via de IKEA Home Smart-app.

De IKEA RODRET kun je aan de wand bevestigen via de houder, maar ook gewoon in de hand houden of naast je neer leggen als afstandsbediening. Het lijkt erop alsof de afstandsbediening twee knoppen heeft. Je hebt verder een AAA-batterij nodig voor deze draadloze dimmer. Verder is er niet veel over bekend. Het product is nieuw op de website van IKEA, maar verdere informatie ontbreekt nog.

Eerder al werd duidelijk dat IKEA ook snel met twee nieuwe sensoren komt. De Parasoll en de Vallhorn, respectievelijk een raamsensor en een bewegingsmelder. Het is nog niet duidelijk wanneer deze twee sensoren te koop zijn.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De IKEA RODRET is per direct verkrijgbaar via de website van IKEA. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want de draadloze dimmer kost 7,99 euro. Dat is overigens exclusief AAA-batterij, dus daar moet je zelf nog even voor zorgen.