IKEA werkt aan twee nieuwe sensoren voor smarthome

IKEA heeft deze maand twee testrapporten ingediend bij de Amerikaanse FCC voor sensoren in het slimme huis. Het zou gaan om de producten Parasoll en Vallhorn. De eerstgenoemde is een raamsensor die kan zien of een raam of deur openstaat of dicht is. De Vallhorn is een bewegingsmelder.

De Parasoll bestaat net als andere raamsensoren uit twee delen, waarbij alleen contact tussen de twee delen een signaal geeft dat het raam of de deur gesloten is. De sensor werkt op WiFi, is voorzien van één AAA-batterij en maakt draadloos verbinding met de smarthomehub van IKEA, wat waarschijnlijk de Dirigera is. Waarschijnlijk beschikken beide sensoren ook over Zigbee, maar alleen in het testrapport van de Vallhorn wordt over dit protocol gesproken, naast WiFi.

Het zijn dus geen spannende producten en een bewegingssensor heeft IKEA al in het Trådifr-assortiment, maar een raamsensor ontbreekt tot op heden nog.

Wanneer beide sensoren op de markt gebracht worden en of ze ook naar de Benelux komen is nog niet duidelijk.