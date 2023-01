Het duurzame slimme huis: Mogelijkheden & trends

Vijf cruciale kernpunten

Besparen, slim beheren, isoleren, zelf opwekken en verantwoord aankopen. Dit vijftal cruciale punten kan al verrassend veel resultaat opleveren. Zij vereisen wel het omschakelen naar de juiste circulaire- en leefstijl-mindset. Daarnaast het ook daadwerkelijk in praktijk brengen in plaats van er alleen over na te denken.

Het besparen ligt vaak voor de hand. Wat is eigenlijk niet nodig of kan best minder? Welke apparaten gebruiken er (te) veel stroom of gas/warmte en zijn er ook zuinigere modellen? Of wat staat er aan op het moment dat niemand dat ook echt in het smarthome of smartcar gebruikt? En zijn er wellicht meer duurzame alternatieven? Maak gewoon eens zelf een lijstje of raadpleeg een (energie)leverancier.

Weten wij waarop er bespaard of bezuinigd kan worden dan is het zaak om zulks ook inderdaad slim te gaan besparen. Anders komt er in het dagelijks leven weinig van. Die smart control is een e-kluifje naar de hand van de domotica. Een slimme thermostaat scheelt alleen al een flinke slok op een borrel. Idem programmeerbare smart plugs, Ledverlichting en intelligente zonwering. Waterbeheer voor in huis en de tuin kunnen tevens het nodige opleveren.

Isoleren voorkomt zowel verliezen van, als het binnendringen van warmte. Gebruik dubbel glas, vloerisolatie, het afschermen (reflectoren achterzijde) van radiatoren aan de lekkant, en het planten van bomen of muurbegroeiing in plaats van energie slurpende airco’s die ook nog eens de afgevoerde warmte op srtaat deponeren.

Het zelf opwekken van energie begint al gemeengoed te worden. Zonnepanelen, een basaltcentrale in het schuurtje, een windmolentje of het gebruik van waterverloop. Het kan allemaal. Nog beter is als de zelfopgewekte energie word opgeslagen in batterijen (LithiumIon of mechanisch) en het accupakket van de e-auto.

Tot slot het slim aankopen van producten en materialen. Zoveel mogelijk circulair (recyclebaar), met het meest gunstigste energielabel en liefst geheel klimaatneutraal geproduceerd.