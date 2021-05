Google Nest-speakers en -displays krijgen ondersteuning voor Matter

Google is één van de grotere bedrijven achter Matter, voorheen bekend als Project CHIP. Tijdens Google I/O heeft Google meer informatie bekendgemaakt hoe dit er straks in de praktijk uit gaat zien. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat alle slimme speakers van het bedrijf straks ondersteuning krijgen voor de nieuwe smarthomestandaard. Ook de Google Nest Hub (beide versies) krijgen deze ondersteuning. Middels een update wordt deze ondersteuning toegevoegd. Een datum hebben we nog niet, maar we verwachten ergens later dit jaar. Straks kun je dus Google Assistant gebruiken om alle Matter-producten te bedienen. En het maakt dan niet uit of ze voorheen ook ondersteuning voor Google’s smarthomeplatform hadden. Met Matter komt er een nieuwe standaard waarmee je alle producten kunt bedienen.

Thread het belangrijkste protocol binnen Matter

Nieuwe smarthome-producten van Google/Nest komen straks direct met Thread. Thread is het belangrijkste protocol van Matter en zorgt voor de onderlinge communicatie tussen de slimme producten. De Nest Wi-Fi, Nest Hub Max en de nieuwe versie van de Nest Hub doen straks ook dienst als Matter-hub om zo voor een optimale dekking te zorgen.

Ook de nieuwste versie van de Nest thermostaat krijgt ondersteuning voor de nieuwe standaard. Aangezien ook Apple en Amazon straks Matter gaan gebruiken wordt het erg interessant om te zien hoe deze samenwerking gaat verlopen. Kun je straks een Nest-thermostaat met Alexa bedienen? Of een Ring videodeurbel met Google Assistant? We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar de toekomst zal het uitwijzen.

Matter naar Android

Google belooft ook uitgebreide ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard naar Android te brengen. Zo kun je straks gemakkelijk deze producten installeren en bedienen via Android-apps, Google Assistant en Google Home.