Sonos Ace werkt nu ook met Ray en Beam soundbars

Vorige maand hebben we onze review van de Sonos Ace gepubliceerd en hoewel we redelijk enthousiast waren over de hoofdtelefoon zijn er wel een paar verbeteringen mogelijk. Gelukkig ziet Sonos dat zelf ook en met de nieuwste app-update wordt een aantal van die verbeteringen doorgevoerd.

Met name de TV Audio Swap-functie wordt verbeterd. Tot nu toe was de Ace alleen compatibel met de Arc-soundbar, waardoor je eenvoudig het geluid van de soundbar kon overschakelen naar je hoofdtelefoon. Met de nieuwste update worden ook de Beam- en Ray-soundbars van het merk ondersteund.

Daarnaast werd bij de lancering Android niet ondersteund voor deze functie. Ook daar komt nu verandering in waardoor zowel Android- als iOS-gebruikers van de TV Audio Swap-functie gebruik kunnen maken.

De nieuwe versie van de Sonos-app wordt in de komende weken uitgerold naar alle gebruikers.