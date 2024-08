BenQ lanceert draagbare GV50 projector met 120-inch beeld

De BenQ GV50 heeft een grotere lichtopbrengst dan zijn voorganger, verstopt in hetzelfde afgeronde ontwerp. De projector kan een 120-inch full hd-beeld projecteren en ondersteunt 135 graden verticale en 360 graden horizontale verplaatsing. Hiermee kun je vanuit vrijwel elke hoek een beeld op een muur of plafond projecteren.

De GV50 komt met een 18 watt, 2.1-kanaals audiosysteem, inclusief een speciale Ceiling Cinema Sound Mode waarmee de audio hoger in de ruimte geplaatst wordt, mocht je het beeld op een plafond projecteren. De beamer heeft een lichtopbrengst van 500 lumen, ondersteunt HDR en HLG en beschikt over het Google TV smart-tv-systeem. De refresh rate is 60Hz en de input lag bedraagt 22,4 ms.

Tot slot is de GV50 voorzien van een ingebouwde accu waarmee 2,5 uur naar de projectie gekeken kan worden, bluetooth, USB Type-A, USB Type-C, een DisplayPort en een HDMI 2.1 poort. De prijs is door BenQ nog niet bekendgemaakt.