Google Home krijgt mogelijkheid voor uitgestelde start in routines

Het duurde even voordat de routines binnen Google Home ook in ons land beschikbaar waren. Inmiddels zijn ze ook nog eens veel gebruiksvriendelijker om te maken, alhoewel ze niet zo uitgebreid zijn als we soms zouden willen. Er lijkt echter een nieuwe functie voor je routines aan te komen, zoals gespot door gebruiker Droppedthe_ball op Reddit.

Binnen de routines is een optie voor ‘Delay start’ (uitgestelde start) toegevoegd. Hiermee kun je dus binnen de routine een bepaalde actie met vertraging laten uitvoeren. Als voorbeeld de koffiemachine. Bij je ochtendroutine gaan de gordijnen open, het licht gaat aan en een muziekje begint te spelen. Ook kan je dan tegelijk je koffiemachine aan laten zetten, maar dat is wellicht nog iets te vroeg. Je ligt tenslotte nog in bed en moet je eerst klaarmaken. Middels deze uitgestelde start kun je een vertraging instellen waarbij de koffiemachine dus pas na enkele minuten aan zal gaan wanneer de routine is uitgevoerd.

Uitgestelde start alleen binnen zelfgemaakte routines

Volgens de gebruiker op Reddit is de functie verschenen in update 2.42.1.14 van Google Home en werkt het alleen binnen je zelfgemaakte routines. De zes voorgeprogrammeerde routines zijn uitgesloten van de uitgestelde start-mogelijkheid. We hebben Google Home even geopend, maar de functie is hier op het moment van schrijven nog niet beschikbaar in update 2.42.1.14. Hopelijk is de functie ook snel in ons land beschikbaar.