Gemini kan nu ook je Google Assistant-routines uitvoeren

Heb jij de Google Assistant op je Android-telefoon ook al vervangen voor het veel geavanceerdere Gemini? Waar de Google Assistant simpele commando’s uit kan voeren, daar kan Gemini een compleet boekwerk voor je schrijven, foto’s analyseren en je complete vakantiereis voor je plannen. Het is nu eenmaal veel geavanceerder, maar toch zijn er bepaalde taken die Gemini nog niet kan en de Google Assistant wel. Gemini is nu echter weer een stukje slimmer geworden, want het taalmodel is uitgerust met routines. Je kunt nu dus ook je favoriete routines starten waarbij Gemini even Google Assistant aanspreekt om deze uit te voeren.

Let wel dat nog niet alle routines uitgevoerd kunnen worden. Qua smarthome-bediening wel met triggers en bepaalde acties, maar zodra het ook gaat om het afspelen van muziek, podcasts, het starten van een radiostation of het delen van fitness- of slaapgegevens zal het niet uitgevoerd worden. Daar kan Gemini nog niet mee overweg. Het typen van de routine in Gemini werkt ook nog niet, je moet het echt met je stem zeggen.

Google Assistant en Gemini

Google heeft onlangs uit de doeken gedaan dat Google Assistant en Gemini naast elkaar blijven bestaan. Gemini zal echt op je persoonlijke apparaten de boventoon gaan voeren, zoals je smartphone. Google Assistant zal meer op smarthome-apparaten als de Nest-speakers en -displays blijven, die niet persoonlijk zijn, maar door meerdere mensen in het huishouden bediend kunnen worden.