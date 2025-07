Sensor en beeldkwaliteit

De grootte van de sensor met het bijbehorende opnameformaat en beeldkwaliteit in MegaPixels vormen een heet hangijzer. Hoe groter de sensor des te lichtgevoeliger en meer flinke pixels daarop passen. Bij de systeemcamera’s begint de sensorgrootte bij MFT, daarna APS-C en vervolgens fullframe tot middenformaat. Daar kan je bij foto en video werkelijk schitterende beelden mee schieten. Lees daar de testen in Digital Movie maar eens op na. Bij foto gaat het tegenwoordig al tot 40-50 Megapixels.

Bij de betere camcorder betreft het beeldsensoren van 2/3 tot 1 inch. Bij duurdere modellen om 35 mm of fullframe. Het aantal MP is regelmatig 8-12. Die sensoren troeft de hybride systeemcamera zo af in kwaliteit. Alleen is dat eigenlijk wel zo nodig? 8 MP is meer dan voldoende voor 4K, en 10-12 geeft uitstekende 8K UHD. Beiden in standaard UHD- en cineformaat. Bij gewone reportages, actiefilms, tv en zelfs bioscoopproducties meer dan voldoende. Fullframe en 35mm betalen zich zondermeer uit bij cinema.

De lichtsterkte vormt een ander punt. Bij kleine videosensoren zijn versterken (gain), Dual-ISO en ruisonderdrukking vereist. Een extra videolicht geeft betere resultaten.

Een probleem bij grote sensoren met een hoge resolutie en elektronische uitlezing kan de zogenaamde rolling shutter zijn. Een vervormingseffect dat ontstaat als het onderwerp of camera zich verplaatst als de beeldsensor nog niet volledig is uitgelezen. Wil je dat niet dan is er een model met een global shutter nodig. Camcorder met kleinere beeldsensoren hebben daar vrijwel geen last van. Zie verder het artikel over global en rolling shutter in vorige Digital Movie.