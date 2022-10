Google Home krijgt desktop experience: live feeds vanaf je computer

In een blogpost van de Google Nest Community werd bekendgemaakt dat de desktop experience deze week uitrolt. Wat betekent dat nu precies? Wanneer je naar home.google.com surft kun je daar straks inloggen met je Google account (hetzelfde account waarmee je inlogt in de Google Home-app). Na het inloggen krijg je hier een Google Home-omgeving zien, maar dan enkel voor je aangesloten Nest-camera’s. Vervolgens kun je dus via je browser op je laptop of desktop-pc de live feed van je camera’s of je videodeurbel bekijken.

De update rolt deze week uit. Voor sommige gebruikers is de update nu al live via de bovenstaande link. Is dat nog niet het geval, dan moet je even geduld hebben. Bij ons is de update nog niet live en krijgen we via de link vooral marketinginformatie over Google Home te zien. Even geduld dus nog. Deze week moeten alle gebruikers via home.google.com de nieuwe desktop experience ter beschikking hebben. De live feed op je desktop is een veelgevraagde functie vanuit de community en komt er deze week dus eindelijk aan. Je kunt kiezen uit een live feed van een enkele camera, maar ook van feeds van meerdere aangesloten camera’s tegelijk. Je hebt tevens minimale controle over je camera en deurbel. Zo kun je ze aan- en uitzetten, ze laten ontwaken en de status bekijken.

Deze modellen werken met de desktop experience

In eerste instantie kun je enkel de live feed van camera’s van Google Nest bekijken, dus niet van andere merken. Het gaat hierbij onder andere om de Nest Cam (al dan niet bedraad) en de Nest Doorbell. De volgende modellen zijn compatibel: