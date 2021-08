Google Assistent-update voegt Hele dag-routine toe

De Google Assistent heeft een handige functie gekregen: Hele dag-routines. Met die routines kun je op vaste momenten van de dag bepaalde triggers af laten gaan, die je natuurlijk eerst zelf instelt.

Hele dag-routine van Google Assistent

Je vindt de Hele dag-routine voor naar de instellingen van de Google Assistent te gaan. Daarvoor druk je op je profielfoto in de Google Home-app en selecteer je die optie. Vervolgens ga je naar ‘routines’ in de lijst met opties en tap je op de knop ‘nieuw’. Als dit de eerste keer is dat je zo’n routine aanmaakt, dan staat er onderin beeld de vraag of je die routine wil instellen.

Als je op ‘ja’ drukt, dan kies je de dagen waarop de speciale routine geactiveerd wordt. Ook moet je nog een tijdszonde selecteren. Vervolgens is het de beurt aan de uit te voeren acties. Onder het kopje ‘acties’ geef je aan wat je wil dat er gebeurt. Ook kies je een tijd uit. Je kunt meerdere acties op meerdere tijden inplannen, die vervolgens allemaal uitgevoerd worden op het moment dat jij dat wil.

Advertentie

Een andere handige toevoeging is de knop voor het aan- en uitzetten van routines. Die schuifregelaar staat helemaal bovenaan de app. De knop kun je ook gebruiken voor de zelfgemaakte routines. De update arriveert de komende dagen bij iedereen in de Google Home-app.