Google Assistant kan binnenkort namen van contacten beter herkennen

Gebruik je de Google Assistant om je contacten te bellen? Dan is het je vast wel eens gebeurd dat de slimme assistent je contacten niet kan herkennen. Nu valt dat met een makkelijke naam als Piet, Jan of Klaas nog wel mee, maar wil je een contact bellen met een moeilijkere naam, dan valt de ‘slimme’ assistent nog wel eens door de mand. Daar moet binnenkort verandering in komen. Een nieuwe update laat je namen vooraf spellen en via je eigen naam herkennen, zodat je voortaan zonder gezeur een contact kan bellen.

Je kunt in een nieuw venster straks de naam vooraf opnemen. De assistent zal de naam herkennen, precies op de manier zoals jij het uitspreekt. En werkt dat niet? Dan kun je het ook spellen. De volgende keer dat je Google Assistant vraagt om je contactpersoon te bellen zal je dan ook geen probleem meer moeten ondervinden. Het bedrijf heeft een video gelanceerd die de nieuwe functie uitlegt:

Onderdeel van een grotere update

De nieuwe functie is onderdeel van een grotere update die binnenkort moet lanceren. Deze update moet de Google Assistant meer over context van conversaties leren. Deze ‘BERT’-technologie maakt het mogelijk om specifieke woorden tussen andere woorden te herkennen in een zin en in een context te plaatsen. Dat in tegenstelling tot de huidige ‘one-by-one’ order, waarbij alles gewoon achter elkaar geplaatst en verwerkt wordt. Dit moet vooral op het gebied van timers en alarmen voor een veel betere respons zorgen. Overigens komt de update eerst naar het Engels toe. Later volgen ook de andere talen, waaronder het Nederlands. Wanneer de update precies verschijnt is nog onduidelijk.

