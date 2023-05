Geen Samuel L. Jackson meer voor Amazon Alexa

Amazon begon in december 2019 met stemmen van beroemdheden voor Alexa. Gebruikers van een Amazon Echo-speaker konden kiezen voor de stem van Samuel L. Jackson. Let wel, dit was niet zo uitgebreid als de reguliere stem van Alexa. Bepaalde basiscommando’s als vragen naar het weer, een mop, een alarm of een verhaaltje kon je allemaal wel aan de beroemde acteur vragen die je vervolgens op kenmerkende wijze antwoord gaf. Later werden ook de stemmen van Melissa McCarthy en Shaquille O’Neal toegevoegd. Daar blijft het echter bij, want Amazon stopt volledig met de stemmen van de beroemdheden.

Terugbetaling via de klantenservice

Je kunt de stemmen niet meer kopen (4,99 dollar als skill voor Alexa) en ze binnenkort ook niet meer gebruiken. De stem van Samuel L. Jackson stopt op 7 juni. De stemmen van Shaquille O’Neal en Melissa McCarthy kun je gebruiken tot eind september. Volgens TheVerge stopt Amazon straks volledig met de stemmen van de beroemdheden, ook als je ze gekocht hebt. Je kunt ze dan niet meer gebruiken. Een terugbetaling krijg je helaas niet standaard, daarvoor moet je een aanvraag doen bij de klantenservice. Dat is dan toch weer jammer van de grote webwinkelgigant. Waarom men stopt is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat het niet goed gaat met de Alexa-afdeling binnen Amazon, waar al jarenlang verlies wordt gedraaid. Mogelijk heeft dat er iets mee te maken.