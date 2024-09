Eve lanceert Eve Thermo Control sensor met Matter

Met de Eve Thermo Control temperatuursensor kunnen maximaal vijf radiatorcontrollers (Eve Thermo) van de fabrikant in één groep worden aangesloten, die vervolgens reageren op temperatuurmetingen en instellingen van Eve Thermo Control. Mits het radiatorregelaars van de 4e generatie zijn met Matter-compatibele firmware.

Tegelijkertijd wordt de gratis software-update uitgebracht om de bijbehorende Eve Thermos te upgraden. In de praktijk ontstaat zo een lokaal verwarmingsregelsysteem dat eenvoudig kan worden bediend met twee sensorknoppen op de Thermo Control. Het geïntegreerde display (E-Ink) toont de werkelijke en ingestelde temperatuur zonder dat er een smartphone of ander apparaat nodig is. Eenmaal ingesteld, functioneert de groep onafhankelijk.

Het bijzondere hieraan is dat het de eerste praktische toepassing is van Matter Bindings. De Eve Thermo en Thermo Control maken een directe verbinding en communiceren lokaal met elkaar via Thread-radio – zonder verdere tussenkomst van een hub. De Apple HomePod is bijvoorbeeld alleen nodig voor inbedrijfstelling en integratie in een ecosysteem. Daarna werken de verbindingen ook als het internet of de smart home hub uitvalt. Bindings zijn voorzien in de standaard, zoals voor lichtschakelaars, maar ze zijn nog niet eerder gebruikt. De meeste Matter-platformen voorzien nog niet eens in de installatie ervan.