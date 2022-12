Eve begint uitrol Matter firmware-update voor drie producten

Eve heeft deze week aangekondigd dat het begint met de uitrol van de Matter firmware-update voor drie apparaten; de Eve Energy, Eve Door & Window en Eve Motion. Dit zijn de eerste Thread-apparaten van het merk die de Matter-standaard ondersteunen.

Als je één van deze devices in huis hebt dan kun je je inschrijven voor het Eve x Matter Early Access Program, waarmee je als één van de eersten toegang krijgt tot de nieuwe firmware. Later wordt de firmware vanzelfsprekend voor alle eigenaren van één van deze apparaten uitgerold.

Hoewel de producten die reeds gekoppeld zijn met HomeKit als zodanig blijven werken na de update is het belangrijk om te weten dat de producten na de update Matter-producten zijn en geen HomeKit-producten meer. Dat betekent dat je een Thread border router nodig hebt om de producten in combinatie met HomeKit te blijven gebruiken. Daarnaast heb je een iPhone of iPad nodig waarop de Eve-app geïnstalleerd is.

Begin 2023 zal Eve meer Thread-compatibele producten voorzien van de Matter firmware. Daarna volgen nieuwe producten met Thread en Matter standaard ingebouwd.