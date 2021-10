Eufy introduceert drie nieuwe Spotlight- en Floodlight-camera’s

Eufy lanceert de drie nieuwe beveiligingscamera’s voor consumenten tijdens de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Volgens het bedrijf is ieder product van Eufy ontworpen om ervoor te zorgen dat beveiligingsgegevens op een veilige manier worden vastgelegd en toegankelijk zijn door middel van dataencryptie en lokale opslag. Ook zit je niet vast aan dure abonnementen. Alle functies zijn bij aanschaf beschikbaar. Nog niet alle informatie is bekend over deze camera’s, maar het lijkt erop dat ze niet samenwerken met de HomeBase, zoals de Eufycam 2 (Pro), Eufycam 2c (Pro) en het Eufy Alarmsysteem.

Floodlight Camera 2K Pro

De Eufy Floodlight Camera 2K Pro is een 360 graden camera en moet een volledig beeld geven zonder blinde vlekken. Beelden worden in een 2k-resolutie opgenomen. Verschillende soorten verlichting is aanwezig en de kleurtemperatuur, helderheid, schema’s en bewegingsdetectie zijn instelbaar. De schijnwerpers geven maximaal 3.000 lumen waarmee inbrekers afgeschrikt moeten worden. Hierdoor zijn nachtopnames ook volledig in kleur.

Spotlight Cam Solar2K

De Spotlight Cam Solar 2K wordt overdag door zonlicht voorzien van stroom door het zonnepaneeltje op de camera. In de avond zorgt de ingebouwde batterij dat de camera dan ook blijft functioneren. Dit model is voorzien van een schijnwerper van 600 lumen met een bereik tot acht meter. Kunstmatige intelligentie kan mensen, dieren en andere objecten onderscheiden en moet valse meldingen terugdringen. De beelden worden in een 2k-resolutie opgenomen.

Spotlight Cam Pro 2K

De Spot Cam Pro 2K neemt beelden op in een 2k-resolutie en heeft een schijnwerper van 600 lumen. Je kunt de helderheid of kleurtemperatuur van de spotlight zelf instellen. De camera zal reageren op mensen, zodat je geen valse meldingen krijgt bij vallende blaadjes of dieren. Dit model werkt op batterijen, dus je hebt geen gedoe met bekabeling.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy Floodlight Camera 2K Pro is vanaf nu beschikbaar voor 299 euro.

De Eufy Spotlight Cam Solar2K is begin november beschikbaar voor 199 euro.

De Eufy Spotlight Cam Pro 2K is eind oktober/begin november verkrijgbaar voor 169 euro.

