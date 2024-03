Switchbot lanceert Pro-versie van slim slot met Keypad Touch

Switchbot lanceert de Lock Pro, een Pro-versie van het slimme slot waar wij eerder mee aan de slag zijn geweest in een review. Veel gelijkenissen zien we echter niet meer. De Switchbot Lock Pro lijkt echt een compleet nieuwe versie te zijn geworden, terwijl het toch met hetzelfde gemak te installeren is door het over je huidige slot heen te plaatsen. Het nieuwe slimme slot van Switchbot biedt ondersteuning voor diverse typen Europese sloten, zodat het zeer waarschijnlijk ook goed op jouw deur te plaatsen is. Laten we hopen dat de motor dit keer wat krachtiger is, want dat was het probleem met de reguliere versie.

De Switchbot Lock Pro komt met een optioneel keypad (Keypad Touch) waarmee je niet alleen een toegangscode kan invullen, maar ook je vingerafdruk kunt gebruiken om het slot te ontgrendelen. Ook is er een ingebouwde NFC-tag aanwezig op het keypad, waarbij je het slot simpelweg kunt openen door je smartphone er tegenaan te houden. Ook kan je een Switchbot Remote gebruiken, je Apple Watch, bluetooth of je stem. Switchbot claimt dat er straks maar liefst vijftien verschillende methodes zijn om het slimme slot te ontgrendelen.

Het slimme slot werkt nauw samen met de Switchbot Hub 2, waarna je het ook met andere platformen kunt gebruiken dankzij ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter.

Prijs en beschikbaarheid

De Switchbot Lock Pro komt naar Europa toe vanaf 31 maart. De prijs begint bij 139,99 euro voor een los slot, maar er zijn bundels verkrijgbaar met bijvoorbeeld de Keypad Touch of een Hub 2.