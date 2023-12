Xiaomi heeft vandaag een nieuwe smartphone gelanceerd. De Xiaomi Redmi 13C valt op door een dun profiel van 8,09 mm en is de opvolger van de Redmi 12C. Het beschikt over een plat frameontwerp en is verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk Midnight Black, Navy Blue, Clover Green en Glacier White. Aan boord vinden we een 6,74″-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm heeft een resolutie van 1.600 bij 720 pixels, dit komt neer op 260 pixels-per-inch. Aan boord vinden we de MediaTek Helio G85-processor met 4 GB, 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een grote capaciteit van 5.000 mAh en kan met 18W weer opgeladen worden.

Het toestel heeft twee camera’s aan de achterzijde, namelijk een hoofdcamera van 50 megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Video’s opnemen kan in een Full HD-resolutie met maximaal 30 beeldjes per seconde. De selfiecamera voorop beschikt over acht megapixel. Het toestel ondersteunt dual sim en je kan ook een micro-sd-kaart plaatsen tot 1 TB. De vingerafdruksensor zit aan de zijkant en ook is er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig op de Xiaomi Redmi 13C.

Xiaomi Redmi 13C – Prijs en beschikbaarheid

Er komen twee verschillende configuraties naar de Benelux. Zo is daar de Xiaomi Redmi 13C met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen voor 149 euro. Is dat niet genoeg? Kies dan voor 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen voor 179 euro. Beide toestellen zijn per direct verkrijgbaar.