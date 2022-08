Amazon neemt maker slimme Roomba robotstofzuigers over

Amazon betaalt 61 dollar per aandeel en dat volledig in cash. De grote internetgigant uit de Verenigde Staten voegt de roomba stofzuigers toe aan zijn alsmaar groeiende portfolio met slimme apparaten. Eerder kocht Amazon onder meer Ring (bekend van de deurbellen) en Blink (bekend van de betaalbare camera’s). Zelf heeft Amazon de Echo line-up met slimme speakers en displays geïntroduceerd, voorzien van de Alexa spraakassistent.

iRobot maakt al sinds 2002 slimme robotstofzuigers en kondigde eerder dit jaar nog het eigen iRobot OS aan. Dit door AI aangestuurde platform moet ervoor zorgen dat de robots van het bedrijf in de loop van de tijd steeds slimmer worden en dus nog effectiever schoonmaken. Het bedrijf zal dus ook steeds nieuwe functies introduceren waar alle gebruikers baat bij moeten hebben.

Waar Amazon precies naartoe wil met iRobot is nog niet geheel duidelijk, maar de verwachting is dat we in de toekomst huishoudrobots gaan zien die kunnen schoonmaken, vragen kunnen beantwoorden, kunnen assisteren bij kleine taken en muziek kunnen afspelen. De combinatie van iRobot en Amazon lijkt weer een serieuze stap in deze richting. Daarbij krijgt Amazon met deze acquisitie weer een enorme berg aan data binnen, naast de data van de deurbellen, camera’s en Alexa.