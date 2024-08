Streamingtips #35 – Only Murders in the Building en The Rings of Power

The Lord of The Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video)

Het tweede seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power is uit. Het belooft een epische strijd te worden die flink is opgebouwd in het eerste seizoen. De serie speelt zich af in de Second Age en dat is ver voor de avonturen van de Hobbit en The Lord of the Rings-films. Amazon gooit er flinke bedragen tegenaan en dat zien we zeker aan dit visuele spektakel af.