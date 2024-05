Sennheiser introduceert gesloten hoofdtelefoon HD 620S

De nieuwe Sennheiser HD 620S biedt volgens de fabrikant het beste van twee werelden. Het combineert de beste kenmerken van de HD 600-reeks en sluit tegelijkertijd af van afleiding op het werk of thuis. De hoofdtelefoon is voorzien van 42mm dynamische transducers en moet het open-back geluid ook in deze gesloten variant brengen met een luchtige signatuur die de perfecte balans vindt tussen authenticiteit en diepe bassen. Dankzij de hoge dempingsfactor blinkt de 150-ohm aluminium spreekspoel uit in snelle transiënten en goed gedefinieerde instrument tails voor een krachtige dynamiek over het volledige frequentiespectrum, aldus Sennheiser.

Sennheiser wil met deze koptelefoon de open hoofdtelefoonervaring naar een gesloten model brengen. Dat doet men niet zonder reden, want Sennheiser zet zich met dit model in om afleidingsgeluiden in toom te houden door een gesloten model met hoge geluidskwaliteit en voldoende draagcomfort te beiden. Zo heeft de omgeving geen last van jou en jij geen last van je omgeving tijdens het luisteren van muziek, het kijken van films of series of natuurlijk het gamen. De Sennheiser HD 620S is gebouwd voor de eeuwigheid met een met metaal versterkte hoofdband en oorschelpbehuizingen. Je krijgt een opbergzakje meegeleverd en een 1,8 meter lange kabel die eindigt op een 3,5mm-stereoplug met geïntegreerde vergrendelschroef. Ook krijg je een 6,3mm-adapter en is er een optionele gebalanceerde 4,4mm-kabel verkrijgbaar vanaf de zomer.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser HD 620S is per direct verkrijgbaar in de pre-order. Vanaf 6 juni 2024 is de hoofdtelefoon verkrijgbaar voor 349,90 euro.

Lees meer over Sennheiser.