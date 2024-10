Philips Hue-app krijgt AR-functie om lampen mee uit te proberen

De augmentedrealityfunctie van de Philips Hue-app is met de nieuwste update van de app beschikbaar, maar dus alleen voor iOS-gebruikers die beschikken over een iPhone 12 of nieuwer of een iPad Pro uit 2020 of nieuwer.

Met de nieuwe functie wordt het mogelijk lampen en armaturen van Philips Hue virtueel in je woonkamer, slaapkamer of een andere ruimte in of buitenshuis te plaatsen. Niet alleen kun je een lamp virtueel in de kamer zetten, ook kun je de lamp aan- en uitzetten en scenes of kleuren selecteren.

Ook nieuw in de laatste versie van de Hue-app is de zogenaamde ‘do not disturb’-functie. Met deze functie worden bewegings- en beveiligingssensors alleen geactiveerd als alle lampen in een ruimte of zone zijn uitgeschakeld. Ook kan de functie worden ingesteld op bepaalde momenten van de dag. Deze functie is ook beschikbaar voor Android-gebruikers.